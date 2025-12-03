SignauxSections
PP One Shoots
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 366%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
846
Bénéfice trades:
768 (90.78%)
Perte trades:
78 (9.22%)
Meilleure transaction:
600.00 USD
Pire transaction:
-205.30 USD
Bénéfice brut:
39 717.55 USD (465 157 pips)
Perte brute:
-2 184.15 USD (26 416 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (2 918.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 573.81 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.86
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.45%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
182.82
Longs trades:
448 (52.96%)
Courts trades:
398 (47.04%)
Facteur de profit:
18.18
Rendement attendu:
44.37 USD
Bénéfice moyen:
51.72 USD
Perte moyenne:
-28.00 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-21.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-205.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
20.74%
Prévision annuelle:
251.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
205.30 USD (0.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.64% (200.30 USD)
Par fonds propres:
0.06% (22.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 117
GBPAUD 41
GBPJPY 36
USDJPY 35
EURNZD 35
EURAUD 35
CHFJPY 34
GBPNZD 34
GBPCAD 33
GBPUSD 31
USDCAD 30
USDCHF 26
AUDJPY 26
EURUSD 25
AUDUSD 25
EURJPY 25
GBPCHF 24
EURGBP 23
NZDJPY 23
NZDUSD 22
CADJPY 21
NZDCHF 21
EURCAD 21
NZDCAD 20
AUDCHF 19
AUDCAD 19
CADCHF 16
EURCHF 15
AUDNZD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
GBPAUD 1.2K
GBPJPY 960
USDJPY 1.2K
EURNZD 1.3K
EURAUD 1.1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPCAD 911
GBPUSD 1.3K
USDCAD 673
USDCHF 1.1K
AUDJPY 674
EURUSD 1.2K
AUDUSD 751
EURJPY 911
GBPCHF 637
EURGBP 729
NZDJPY 579
NZDUSD 448
CADJPY 674
NZDCHF 522
EURCAD 799
NZDCAD 327
AUDCHF 558
AUDCAD 484
CADCHF 300
EURCHF 413
AUDNZD 243
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 149K
GBPAUD 19K
GBPJPY 14K
USDJPY 18K
EURNZD 21K
EURAUD 17K
CHFJPY 18K
GBPNZD 23K
GBPCAD 12K
GBPUSD 13K
USDCAD 9.2K
USDCHF 8.6K
AUDJPY 10K
EURUSD 11K
AUDUSD 7.5K
EURJPY 13K
GBPCHF 5.1K
EURGBP 5.4K
NZDJPY 8.6K
NZDUSD 4.2K
CADJPY 9.9K
NZDCHF 4.2K
EURCAD 10K
NZDCAD 4.5K
AUDCHF 4.5K
AUDCAD 6.7K
CADCHF 2.4K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 29
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.00 × 1
LCG-Live2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PP One Shoots
30 USD par mois
366%
0
0
USD
42K
USD
28
0%
846
90%
100%
18.18
44.37
USD
1%
1:200
Copier

