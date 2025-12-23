SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TIC8071137
KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
0 avis
Fiabilité
166 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2022 270%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24 939
Bénéfice trades:
18 508 (74.21%)
Perte trades:
6 431 (25.79%)
Meilleure transaction:
1 118.62 USD
Pire transaction:
-10 207.49 USD
Bénéfice brut:
478 660.31 USD (89 441 682 pips)
Perte brute:
-450 009.50 USD (108 466 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
121 (182.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 932.11 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
17.29%
Charge de dépôt maximale:
0.99%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
362
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.50
Longs trades:
14 801 (59.35%)
Courts trades:
10 138 (40.65%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
25.86 USD
Perte moyenne:
-69.98 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-10 359.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-19 320.63 USD (13)
Croissance mensuelle:
4.93%
Prévision annuelle:
59.81%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.09 USD
Maximal:
56 873.86 USD (68.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.35% (56 641.86 USD)
Par fonds propres:
0.50% (199.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6049
XAUUSD 5196
EURUSD 4283
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD -1K
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -124K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 118.62 USD
Pire transaction: -10 207 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +182.11 USD
Perte consécutive maximale: -10 359.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
339 plus...
Aucun avis
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
