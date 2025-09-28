SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Irenyun
Hui Bin Su

Irenyun

Hui Bin Su
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 175%
Exness-Real7
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
526
Bénéfice trades:
418 (79.46%)
Perte trades:
108 (20.53%)
Meilleure transaction:
119.40 USD
Pire transaction:
-377.72 USD
Bénéfice brut:
5 873.49 USD (2 809 543 pips)
Perte brute:
-3 118.33 USD (1 927 243 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (313.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
457.42 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
32.98%
Charge de dépôt maximale:
24.30%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
202
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.02
Longs trades:
258 (49.05%)
Courts trades:
268 (50.95%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
5.24 USD
Bénéfice moyen:
14.05 USD
Perte moyenne:
-28.87 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-137.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-684.52 USD (5)
Croissance mensuelle:
181.79%
Prévision annuelle:
2 205.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.17 USD
Maximal:
684.52 USD (20.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.72% (684.52 USD)
Par fonds propres:
16.02% (673.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 420
BTCUSDm 95
USOILm 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 2.6K
BTCUSDm 213
USOILm -36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 415K
BTCUSDm 468K
USOILm -408
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.40 USD
Pire transaction: -378 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +313.52 USD
Perte consécutive maximale: -137.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

黄金原油比特币，纯手动，短线
Aucun avis
2025.09.30 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 00:14
Share of trading days is too low
2025.09.29 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 00:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 23:01
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 6.68% of days out of the 419 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 23:01
80% of trades performed within 14 days. This comprises 3.34% of days out of the 419 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Irenyun
50 USD par mois
175%
0
0
USD
4.2K
USD
5
0%
526
79%
33%
1.88
5.24
USD
22%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.