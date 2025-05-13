SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ACCURATE
Djamil Karim

ACCURATE

Djamil Karim
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 73%
Exness-Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 245
Bénéfice trades:
866 (69.55%)
Perte trades:
379 (30.44%)
Meilleure transaction:
62.66 USD
Pire transaction:
-103.79 USD
Bénéfice brut:
4 467.88 USD (3 009 411 pips)
Perte brute:
-3 821.09 USD (2 488 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (60.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145.63 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
32.06%
Charge de dépôt maximale:
6.51%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.37
Longs trades:
990 (79.52%)
Courts trades:
255 (20.48%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
5.16 USD
Perte moyenne:
-10.08 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-63.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-129.39 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.49%
Prévision annuelle:
127.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
273.31 USD (15.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.85% (273.31 USD)
Par fonds propres:
6.70% (76.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1244
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 651
AUDCAD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 521K
AUDCAD 4
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.66 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +60.42 USD
Perte consécutive maximale: -63.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real16
0.62 × 754
Exness-Real17
1.39 × 259
Exness-Real18
3.40 × 55
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
VTMarkets-Live
15.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
15.29 × 14
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
Aucun avis
2025.09.24 22:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 13:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 03:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 05:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.88% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
