EA XAUUSD M5

18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 318%
Axi-US02-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
682
Bénéfice trades:
533 (78.15%)
Perte trades:
149 (21.85%)
Meilleure transaction:
73.74 USD
Pire transaction:
-26.32 USD
Bénéfice brut:
1 692.66 USD (107 431 pips)
Perte brute:
-947.25 USD (87 497 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (36.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
140.15 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
48 minutes
Facteur de récupération:
5.79
Longs trades:
359 (52.64%)
Courts trades:
323 (47.36%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
1.09 USD
Bénéfice moyen:
3.18 USD
Perte moyenne:
-6.36 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-128.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-128.70 USD (7)
Croissance mensuelle:
42.95%
Prévision annuelle:
521.17%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
128.70 USD (11.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.08% (56.58 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 681
BTCUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 746
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
BTCUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.74 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +36.07 USD
Perte consécutive maximale: -128.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US02-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
20 plus...
Free EA https://lucrandoemdolares.com/ultimachance/
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
