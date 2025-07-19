SignauxSections
PHAM KIM QUY RuaCoder

Rua Tien Sinh

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 avis
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 32 USD par mois
croissance depuis 2023 536%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 894
Bénéfice trades:
2 180 (75.32%)
Perte trades:
714 (24.67%)
Meilleure transaction:
870.98 USD
Pire transaction:
-1 113.05 USD
Bénéfice brut:
77 172.37 USD (467 440 pips)
Perte brute:
-44 837.58 USD (457 883 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (1 013.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 746.43 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
6.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
108
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
1 343 (46.41%)
Courts trades:
1 551 (53.59%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
11.17 USD
Bénéfice moyen:
35.40 USD
Perte moyenne:
-62.80 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-5 090.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 090.10 USD (12)
Croissance mensuelle:
11.59%
Prévision annuelle:
140.18%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
10 789.54 USD (15.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.32% (10 789.54 USD)
Par fonds propres:
21.32% (2 461.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADf 2006
EURUSDf 475
EURGBPf 107
NZDCADf 102
AUDNZDf 79
GBPNZDf 55
NZDCHFf 45
BTCUSD_m 14
USDJPYf 9
EURJPYf 1
GBPUSDf 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADf 23K
EURUSDf 6.1K
EURGBPf 478
NZDCADf 611
AUDNZDf 81
GBPNZDf 116
NZDCHFf 2.2K
BTCUSD_m -17
USDJPYf -32
EURJPYf 14
GBPUSDf -1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADf 106K
EURUSDf -22K
EURGBPf 2.2K
NZDCADf 9.8K
AUDNZDf 1.5K
GBPNZDf 4.7K
NZDCHFf 7.2K
BTCUSD_m -99K
USDJPYf -816
EURJPYf 686
GBPUSDf -29
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +870.98 USD
Pire transaction: -1 113 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 013.31 USD
Perte consécutive maximale: -5 090.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 11. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)

Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.



Aucun avis
