Trades:
2 894
Bénéfice trades:
2 180 (75.32%)
Perte trades:
714 (24.67%)
Meilleure transaction:
870.98 USD
Pire transaction:
-1 113.05 USD
Bénéfice brut:
77 172.37 USD (467 440 pips)
Perte brute:
-44 837.58 USD (457 883 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (1 013.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 746.43 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
6.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
108
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
1 343 (46.41%)
Courts trades:
1 551 (53.59%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
11.17 USD
Bénéfice moyen:
35.40 USD
Perte moyenne:
-62.80 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-5 090.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 090.10 USD (12)
Croissance mensuelle:
11.59%
Prévision annuelle:
140.18%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
10 789.54 USD (15.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.32% (10 789.54 USD)
Par fonds propres:
21.32% (2 461.60 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|2006
|EURUSDf
|475
|EURGBPf
|107
|NZDCADf
|102
|AUDNZDf
|79
|GBPNZDf
|55
|NZDCHFf
|45
|BTCUSD_m
|14
|USDJPYf
|9
|EURJPYf
|1
|GBPUSDf
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADf
|23K
|EURUSDf
|6.1K
|EURGBPf
|478
|NZDCADf
|611
|AUDNZDf
|81
|GBPNZDf
|116
|NZDCHFf
|2.2K
|BTCUSD_m
|-17
|USDJPYf
|-32
|EURJPYf
|14
|GBPUSDf
|-1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADf
|106K
|EURUSDf
|-22K
|EURGBPf
|2.2K
|NZDCADf
|9.8K
|AUDNZDf
|1.5K
|GBPNZDf
|4.7K
|NZDCHFf
|7.2K
|BTCUSD_m
|-99K
|USDJPYf
|-816
|EURJPYf
|686
|GBPUSDf
|-29
Meilleure transaction: +870.98 USD
Pire transaction: -1 113 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 013.31 USD
Perte consécutive maximale: -5 090.10 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 11. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)
Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.
