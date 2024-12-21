Compre o robô através do site https://oltectrading.com

OLTEC Trading | As melhores automações para o mercado financeiro

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale.

Ele combina múltiplas médias móveis em diferentes timeframes para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros definidos.

Principais Funcionalidades:

Médias Móveis e Estratégias de Rompimento: Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar tendências.

Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos). Gestão de Risco com Martingale: Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições.

Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial. Fechamento por Lucro Acumulado: Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado. Configurações Flexíveis: Parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, e número máximo de Martingales. Informações no Gráfico: Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average 1.0 deve ser acompanhado de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco deve ser prioridade para evitar perdas significativas.



