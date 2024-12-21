SignauxSections
Paulo Roberto Da Costa

Apache MHL

Paulo Roberto Da Costa
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2024 3 712%
XMGlobal-Real 30
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 188
Bénéfice trades:
1 739 (79.47%)
Perte trades:
449 (20.52%)
Meilleure transaction:
208.64 USD
Pire transaction:
-64.08 USD
Bénéfice brut:
5 810.96 USD (254 341 pips)
Perte brute:
-3 954.84 USD (285 619 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (37.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
215.83 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
8.79%
Charge de dépôt maximale:
36.04%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
8.92
Longs trades:
1 187 (54.25%)
Courts trades:
1 001 (45.75%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
3.34 USD
Perte moyenne:
-8.81 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-202.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-202.89 USD (5)
Croissance mensuelle:
19.95%
Prévision annuelle:
242.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
207.98 USD (12.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.50% (177.81 USD)
Par fonds propres:
15.03% (9.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 2188
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.9K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -31K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +208.64 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +37.17 USD
Perte consécutive maximale: -202.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Compre o robô através do site https://oltectrading.com

OLTEC Trading | As melhores automações para o mercado financeiro

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale.

Ele combina múltiplas médias móveis em diferentes timeframes para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros definidos.

Principais Funcionalidades:

  1. Médias Móveis e Estratégias de Rompimento:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar tendências.
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  2. Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições.
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  3. Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  4. Configurações Flexíveis:

    • Parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, e número máximo de Martingales.

  5. Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average 1.0 deve ser acompanhado de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco deve ser prioridade para evitar perdas significativas.


Aucun avis
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.05 23:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 22:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.07 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.08 15:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.01.08 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.31 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.26 08:36
Share of trading days is too low
2024.12.26 08:36
Share of days for 80% of trades is too low
