SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2

Mohd Azlan Md Nor
2 avis
Fiabilité
65 semaines
12 / 94K USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 679%
FBS-Real-8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 869
Bénéfice trades:
2 340 (81.56%)
Perte trades:
529 (18.44%)
Meilleure transaction:
13.10 USD
Pire transaction:
-35.14 USD
Bénéfice brut:
3 708.93 USD (515 684 pips)
Perte brute:
-1 024.21 USD (143 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
111 (152.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
211.48 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
89.14%
Charge de dépôt maximale:
10.75%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.23
Longs trades:
1 615 (56.29%)
Courts trades:
1 254 (43.71%)
Facteur de profit:
3.62
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
1.59 USD
Perte moyenne:
-1.94 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-129.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-219.45 USD (12)
Croissance mensuelle:
13.92%
Prévision annuelle:
168.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 USD
Maximal:
219.45 USD (7.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.14% (219.45 USD)
Par fonds propres:
40.96% (482.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2869
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 372K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.10 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +152.48 USD
Perte consécutive maximale: -129.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 12
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.14 × 44
Coinexx-Live
0.16 × 76
RoboForex-ECN-2
0.23 × 75
ICMarkets-Live07
0.23 × 90
FBS-Real-12
0.27 × 313
FBS-Real-10
0.40 × 5
ICMarkets-Live15
0.50 × 2
RoboForex-ECN
0.57 × 575
FBS-Real-4
0.64 × 172
FBS-Real-2
0.69 × 62
FBS-Real-5
0.73 × 60
Darwinex-Live
0.77 × 100
FBS-Real-7
0.83 × 174
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 44
46 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

100% Autotrade Using EA Ronin47 version 8E SET 2 Since July 2024

Trade On AUDCAD Only 



Note moyenne:
Alessandro Pinelli
15
Alessandro Pinelli 2025.08.25 16:19 
 

Not reliable strategy

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.08.25 02:38 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 20:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 16:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
50 USD par mois
679%
12
94K
USD
1.3K
USD
65
100%
2 869
81%
89%
3.62
0.94
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.