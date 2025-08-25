- Croissance
Trades:
2 869
Bénéfice trades:
2 340 (81.56%)
Perte trades:
529 (18.44%)
Meilleure transaction:
13.10 USD
Pire transaction:
-35.14 USD
Bénéfice brut:
3 708.93 USD (515 684 pips)
Perte brute:
-1 024.21 USD (143 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
111 (152.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
211.48 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
89.14%
Charge de dépôt maximale:
10.75%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.23
Longs trades:
1 615 (56.29%)
Courts trades:
1 254 (43.71%)
Facteur de profit:
3.62
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
1.59 USD
Perte moyenne:
-1.94 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-129.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-219.45 USD (12)
Croissance mensuelle:
13.92%
Prévision annuelle:
168.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 USD
Maximal:
219.45 USD (7.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.14% (219.45 USD)
Par fonds propres:
40.96% (482.25 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|372K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +13.10 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +152.48 USD
Perte consécutive maximale: -129.01 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.14 × 44
|
Coinexx-Live
|0.16 × 76
|
RoboForex-ECN-2
|0.23 × 75
|
ICMarkets-Live07
|0.23 × 90
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
FBS-Real-10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 575
|
FBS-Real-4
|0.64 × 172
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 174
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 8E SET 2 Since July 2024
Trade On AUDCAD Only
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
679%
12
94K
USD
USD
1.3K
USD
USD
65
100%
2 869
81%
89%
3.62
0.94
USD
USD
41%
1:500
