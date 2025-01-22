- Croissance
Trades:
694
Bénéfice trades:
437 (62.96%)
Perte trades:
257 (37.03%)
Meilleure transaction:
718.87 THB
Pire transaction:
-2 112.51 THB
Bénéfice brut:
42 683.09 THB (49 834 pips)
Perte brute:
-43 612.04 THB (43 916 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (961.47 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 821.67 THB (10)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
27.24%
Charge de dépôt maximale:
9.69%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
297 (42.80%)
Courts trades:
397 (57.20%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-1.34 THB
Bénéfice moyen:
97.67 THB
Perte moyenne:
-169.70 THB
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 425.19 THB)
Perte consécutive maximale:
-2 469.59 THB (4)
Croissance mensuelle:
4.09%
Prévision annuelle:
49.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 290.38 THB
Maximal:
8 959.26 THB (37.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.72% (8 935.53 THB)
Par fonds propres:
9.31% (1 055.60 THB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|406
|EURSGD
|182
|GBPUSD
|35
|NZDJPY
|14
|AUDJPY
|14
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|10
|EURCAD
|8
|AUDCAD
|6
|EURNZD
|5
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPCAD
|-109
|EURSGD
|60
|GBPUSD
|14
|NZDJPY
|-4
|AUDJPY
|4
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|-12
|EURCAD
|4
|AUDCAD
|-2
|EURNZD
|10
|XAUUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPCAD
|3.5K
|EURSGD
|1.4K
|GBPUSD
|10
|NZDJPY
|-460
|AUDJPY
|716
|EURUSD
|307
|CHFJPY
|-259
|EURCAD
|279
|AUDCAD
|-91
|EURNZD
|380
|XAUUSD
|340
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +718.87 THB
Pire transaction: -2 113 THB
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +961.47 THB
Perte consécutive maximale: -1 425.19 THB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.02 × 46
|
FusionMarkets-Live
|0.66 × 174
|
ForexChief-DirectFX
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.83 × 59
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
Valutrades-Real-HK
|1.27 × 33
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|2.18 × 38
|
FPMarkets-Live2
|2.40 × 5
|
TradingProInternational-Live 2
|3.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|3.00 × 3
|
AltairInc-Live
|3.00 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|3.50 × 2
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|3.83 × 30
|
FXPIG-LIVE
|4.59 × 29
|
Exness-Real
|4.75 × 12
|
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
|
Tradeview-Live
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|5.47 × 179
|
ICMarketsSC-Live09
|5.57 × 7
|
FBS-Real-4
|5.62 × 13
|
TMGM.TradeMax-Demo
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|6.33 × 12
|
GMI-Live15
|7.00 × 1
Aucun avis
