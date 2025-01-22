SignauxSections
Nathapob Kiawchom

FT TM 2025

Nathapob Kiawchom
0 avis
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -1%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
694
Bénéfice trades:
437 (62.96%)
Perte trades:
257 (37.03%)
Meilleure transaction:
718.87 THB
Pire transaction:
-2 112.51 THB
Bénéfice brut:
42 683.09 THB (49 834 pips)
Perte brute:
-43 612.04 THB (43 916 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (961.47 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 821.67 THB (10)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
27.24%
Charge de dépôt maximale:
9.69%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
297 (42.80%)
Courts trades:
397 (57.20%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-1.34 THB
Bénéfice moyen:
97.67 THB
Perte moyenne:
-169.70 THB
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 425.19 THB)
Perte consécutive maximale:
-2 469.59 THB (4)
Croissance mensuelle:
4.09%
Prévision annuelle:
49.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 290.38 THB
Maximal:
8 959.26 THB (37.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.72% (8 935.53 THB)
Par fonds propres:
9.31% (1 055.60 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 406
EURSGD 182
GBPUSD 35
NZDJPY 14
AUDJPY 14
EURUSD 13
CHFJPY 10
EURCAD 8
AUDCAD 6
EURNZD 5
XAUUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD -109
EURSGD 60
GBPUSD 14
NZDJPY -4
AUDJPY 4
EURUSD 2
CHFJPY -12
EURCAD 4
AUDCAD -2
EURNZD 10
XAUUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 3.5K
EURSGD 1.4K
GBPUSD 10
NZDJPY -460
AUDJPY 716
EURUSD 307
CHFJPY -259
EURCAD 279
AUDCAD -91
EURNZD 380
XAUUSD 340
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +718.87 THB
Pire transaction: -2 113 THB
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +961.47 THB
Perte consécutive maximale: -1 425.19 THB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.02 × 46
FusionMarkets-Live
0.66 × 174
ForexChief-DirectFX
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.83 × 59
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
Valutrades-Real-HK
1.27 × 33
PurpleTradingSC-02Demo
2.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
2.18 × 38
FPMarkets-Live2
2.40 × 5
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
Coinexx-Demo
3.00 × 3
AltairInc-Live
3.00 × 5
SwitchMarkets-Real
3.50 × 2
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.83 × 30
FXPIG-LIVE
4.59 × 29
Exness-Real
4.75 × 12
IronFXBM-Real9
5.00 × 1
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.47 × 179
ICMarketsSC-Live09
5.57 × 7
FBS-Real-4
5.62 × 13
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
6.33 × 12
GMI-Live15
7.00 × 1
Aucun avis
2025.08.17 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FT TM 2025
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
12K
THB
72
100%
694
62%
27%
0.97
-1.34
THB
40%
1:500
Copier

