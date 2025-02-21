Meravith

L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume.

Il se compose de trois lignes :

  • Ligne d'épuisement du volume haussier
  • Ligne d'épuisement du volume baissier
  • Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier.

Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atteinte, identifiez un nouveau point à partir duquel commencer votre prochaine analyse.

Vous pouvez analyser tout – tendances et corrections. Une bonne approche consiste à déplacer l'indicateur chaque fois qu'il atteint la ligne de tendance ou lorsqu'un sommet ou un creux est atteint. Plus la distance entre la ligne de tendance et l'une des lignes d'épuisement du volume est grande, plus le volume dans cette direction est élevé. La ligne de tendance peut être utilisée comme un endroit pour ouvrir des ordres, tandis que les lignes d'épuisement servent à collecter des profits. Le système est vraiment unique, mais extrêmement intuitif. Il n'y a pas de produits similaires sur le marché.

Aucune restriction d'utilisation. Appliquez-le sur tous les marchés et tous les délais.

Important : Lors de la vérification dans le testeur MetaTrader4, double-cliquez sur la ligne violette, puis déplacez-la à gauche ou à droite pour analyser le marché.

N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions.


Produits recommandés
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indicateurs
Implement analyzes market dynamics for pivot points. If you want to learn how to spot the correct reversals for consistently likely profitable trading, buy this indicator. Shows favorable moments of entering the market in stripes. Ready-made trading system. The principle of operation of the indicator is to automatically determine the current state of the market when placed on a chart, analyze historical data based on historical data and display instructions for further actions on the trader's
Triangle Pattern Scan MT4
Elif Kaya
Indicateurs
-   Real price is 60$   - 50% Discount ( It is 30$ now ) Contact me for instruction, any questions! Introduction Triangle chart patterns are used in   technical analysis , which is a trading strategy that involves charts and patterns that help traders identify trends in the market to make predictions about future performance.   Triangle Pattern Scanner Indicator It is usually difficult for a trader to recognize classic patterns on a chart, as well as searching for dozens of charts and time f
ROC acceleration deceleration indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
ROC acceleration-deceleration is the manual system for medium-term scalping. Indicator based on custom ROC system which defines bullish/bearish market and especially  acceleration-deceleration of tendention in the market's main direction. Buy arrow is plotted during bearish market when current trend decelerates and sell  arrow is plotted during bullish market when current trend decelerates. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculat
BOIS Trend Line Indicator
Lea Boyd
Indicateurs
This unique auto trend line drawing indicator works on all time frames which can help you to easily trade short term trend reversals as well as  as well as short term trend breakouts indicating the stronger asset in the market. It uniquely allows you to get in EARLY for heavy swings. Inputs include:  - Max Candles Look Back for Trend Lines - Line Type and Color - Max Distance to Outer Band and Band Period - Options to Auto Re-Draw Trend Line off of the Pivot When a Confirmation Candle or Price
Transition Trend
Tatiana Savkevych
Indicateurs
The Transition Trend indicator shows the points of potential market reversal. The indicator's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and generates entry signals and exit levels. Simple, visual and efficient trend detection. Uses just one parameter for settings. The indicator does not redraw and does not lag. You can set up message alerts as sound or email. Works on all currency pairs and all timeframes. Ready-made trading system.
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Indicateurs
The indicator sends messages to e-mail and mobile terminal when the price approaches the horizontal levels and trend lines that are drawn using the handy panel! The levels and trend lines are deleted and placed to the chart using one click on the panel, and they can be dragged on the chart by mouse! It is possible to set the interval between messages in the settings, the interval is applied to each object separately! Indicator Settings ===*** Main settings ***=== - below is the list of the main
Trend New
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Trend New Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, it is possible to optimally distribute the risk factor. Settings: Uses all one parameter for settings. Selecting a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Options: Length - the number of bars for calculating the indica
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experts
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
My Point MT4
Claudia Ramona Angerer
4 (1)
Indicateurs
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicateurs
Cet indicateur est un indicateur d'analyse automatique des vagues, parfait pour le trading pratique ! Cas... Remarque :   je n'ai pas l'habitude d'utiliser des noms occidentaux pour l'évaluation des vagues. En raison de l'influence de la convention de dénomination de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), j'ai nommé la vague de base comme   un stylo   et la bande d'onde secondaire comme   un segment   . en même temps, le segment a la direction de la tendance.Le   segment de tendance principal   est no
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Indicateurs
Introducing the Donchian Channels indicator for MQL4, a powerful technical analysis tool designed to boost your trading success. This indicator consists of four lines that represent the upper and lower boundaries of price movement over a specified period. With the Donchian Channels indicator, you can easily identify potential breakouts and reversals in the market. The upper line shows the highest high of the specified period, while the lower line represents the lowest low. The space between thes
Boost binary option profesional
Sebastian Alejandro Merino Sepulveda
Indicateurs
Binarias & Forex (+90% Ratio-Win Next Candle) Espere que el precio llegue a una buena zona (fuerte) sea soporte, resistencia, zona de oferta o demanda, fibonacci level key, cifra redonda. Haciendo lo anterior definitivamente habrá una reversión en el precio y obtendrá su ITM en primera vela dando una efectividad del 100% siguiendo la tendencia. Es muy importante estar atento a las noticias fundamentales en el mercado y estas no afecten tu trading. Sesiones comerciales: cualquiera (24 horas).
Volume Scalping Indicator
Ahmad Ar Abedalaziz Alazaizeh
Indicateurs
This automated VOLUME SCALPING INDICATOR can be utilized to manage trades and identify potential areas of support and resistance for both buying and selling. It is designed to identify zones for Sell/Buy trades based on the volume analysis and can be effectively used in conjunction with other indicators, such as order block indicators, and more. Currently designed for MT4, it will later be adapted to function on MT5. We also offer the opportunity to customize the robot according to your trading
FREE
MerkaDivergence
Merkabot
Experts
A trading system based on divergences is one that uses divergences between technical indicators and market prices to identify potential trading opportunities. Here's how this type of trading system operates: Divergence identification: The divergence-based trading system seeks to identify divergences between technical indicators and market prices. A divergence occurs when the market price and a technical indicator move in different directions, which can indicate a possible trend reversal. Signal
Moving Pivot Average Fibonacci
Daifallah Alamri
Indicateurs
Moving pivot Average Fibonacci The  indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator determines the moving Fibonacci levels for the day or any time interval to assess the price movement range from the time average. The indicator helps predict the expected high or low for the day based on historical time data. The pivot line can be considered an average trend line and use it in a variety of trading strategies. If you have any question about the
Engulfing scanner with RSI filter
Jan Flodin
Indicateurs
I  recommend you to read the   product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicator offers. This multi time frame and multi symbol indicator scans for engulfing and tweezer formations. The indicator can also be used in single chart mode. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. Features Can monitor all symbols visible in your Market Watch window at the same time. Ap
Chart patterns scanner
Jan Flodin
4.67 (6)
Indicateurs
I  recommend you to read the   product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicator offers. This multi time frame and multi symbol indicator identifies double top/bottom, head & shoulders, pennant/triangle and flag patterns. It is also possible to setup alerts only when a neckline/triangle/flagpole breakout has occured (neckline breakout = confirmed signal for top/bottoms and head & shoulders).  The indicator can also be used in single chart mode.
Waddah Attar Explosion MT4
Do Thi Phuong Anh
Indicateurs
The Waddah Attar Explosion (WAE) indicator is a potent tool in Forex trading, offering buy, sell, exit buy, and exit sell signals. It assesses trends as trend power and momentum as explosion power. Trend Direction: - Green bars indicate a bullish trend. - Red bars indicate a bearish trend. Signal Line: - A line serves as a threshold for momentum. Buy Trade Setup: **Entry:** Go long when a green bar crosses above the threshold. Place a stop loss below the entry candle. **Exit:** Close the tra
Trend Lines
Rohlan Samino
Indicateurs
This indicator is suitable for seeing trends and determining the time to open a position. It is equipped with a Stop Loss position. Easy to use. Just watch the arrows provided. Indicator parameters Shift - the number of bars used for the indicator shift to Right." Step Point per Period - the number of pips for down or Up trend lines" Time Frame - Calculate @ this Time Frame." Max_Bar - the number of bars used for calcuulate indicators (if '0' then All bars to calcuulate)." Alert_On - On or Off
High Low Predict
Thomas Bradley Butler
Indicateurs
This indicator is designed to help you forecast the potential high and low prices for the current trading day, based on the high and low of the previous day. It does this by applying a customizable percentage increase or decrease to those levels. How It Works: The idea is simple: It looks at the previous day's high and low prices and then adjusts them by a percentage you choose. Here's what that means: Predicted High: This is calculated by taking the high price of the previous day and adding a p
Immortal
Paranchai Tensit
Experts
The EA is based on trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been back tested for 4 years of real tick data (2019-2022), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:
Supply Demand Dashboard
Jan Flodin
Indicateurs
I recommend you to read the   product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicactor offers. This multi time frame and multi symbol supply and demand zone dashboard indicator sends alerts when the price has reached a supply/demand zone. It is also possible to use it to be alerted about regular double tops/bottoms instead of zones. It can be used with all time frames from M1 to MN. It is possible to use RSI, divergence (MACD, OsMA, RSI or Awesome) a
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Linear Trend Predictor - Un indicateur de tendance qui combine des points d'entrée et des lignes de support de direction. Fonctionne sur le principe de franchissement du canal des prix haut/bas. L'algorithme de l'indicateur filtre le bruit du marché, prend en compte la volatilité et la dynamique du marché. Capacités de l'indicateur  À l'aide de méthodes de lissage, il montre la tendance du marché et les points d'entrée pour l'ouverture d'ordres d'ACHAT ou de VENTE.  Convient pour déterminer l
Moving Pivot Average MT4
Daifallah Alamri
Indicateurs
Moving Pivot Average    The pivot indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator uses very flexible algorithm for pivot value calculating. It allows you to allocate in days a certain time intervals (custom bars) and calculate the average pivot value based on High, Low and Close prices of these bars. How many custom bars will be taken into account is determined by the "Days" setting. The pivot line can be considered an average trend line and us
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicateurs
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Waddah Attar Statistical Predictor
Ahmad Waddah Attar
1 (1)
Indicateurs
Waddah Attar Statistical Predictor This indicator show you the Statistical Forecast for any symbol. it depends on a history data . the result show on a new day and still with no change until end of the day . with this indicator you can : know the main direction . know the range of the movement . know high and low in the current day . use indicator levels in any expert you made to auto trade . Preferably used with main symbols like EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, Gold, S
One unit ahead of the market
Mohammad Reza Aghaei
Indicateurs
This product shows you a different view of the market by examining the performance of volume and continuous patterns in the market, then by calculating the behavior of traders and market patterns, calculates the probability of the next movement of the market by calculations. Function. How to receive the signal: If the candlestick is currently a bullish candlestick, according to a market scan, if the next bullish candlestick is below 5%, you can open a free trade by hitting the wisdom areas.
KT Displaced Moving Averages MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT DMA is a modified and advanced version of the classic Displaced Moving Averages with buy/sell crossover alerts and a Multi-Timeframe scanner that shows DMA's direction across each real-time time frame. A Displaced Moving Average is a simple moving average that moves ahead or backward in a time frame (either short-term or long-term). It also allows you to predict price movement more accurately. Features Depicts the trend direction using the alignment of three moving averages. Buy/Sell signals
No Repaint Bext
Andrey Kozak
Indicateurs
No Repaint Bext est un système de trading complet. Il indique quand ouvrir et fermer une position ainsi que la direction de la transaction. Chaque fois qu'une flèche verte apparaît, vous devez ouvrir une position d'achat . Toutes les positions d'achat sont fermées lorsqu'une flèche rouge apparaît. De même, chaque fois qu'une flèche rouge apparaît, une position de vente est ouverte et sera fermée lorsque la flèche verte apparaît. Le trading se fait sur l' unité de temps M5 et peut être utilisé s
Tweezers 4Umbrella
Santi Dankamjad
Indicateurs
For this set of indicators 1. General information     - Calculates with high performance mathematical algorithms.     - Calculated from the price of candles     - The entry point of this order is filtered by the train EMA and the oscillator.     - Calculate the integrity of the candle 2. How does it work?     - You can see two types of order entry points: the notification on the monitor and the arrow.     - You can trust 75-95 percent of this entry point. 3. Settings     - A complete candle i
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicateurs
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicateurs
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
PZ Double Top Bottom
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicateurs
Trade double tops and bottoms effectively The PZ Double Top/Bottom Indicator is a technical analysis tool that helps traders identify potential price reversal patterns in the market. These patterns, known as double tops and bottoms, are characterized by two consecutive peaks or valleys in the price of an asset. Double tops and bottoms are often seen as potential reversal patterns because they can signal a change in the direction of the current trend. [ Installation Guide | Update Guide | Troubl
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Triangles pattern
Siarhei Baranouski
4 (1)
Indicateurs
The indicator is designed for finding the "ascending" and "descending" triangle patterns on the chart, followed by the breakout of the triangle base. The indicator also determines the take profit and stop loss levels, in order to know when to exit the position. In my opinion, when using the "Confimed Break" mode, after a signal appears it is best to wait for a small rollback to the base of the triangle and open the position. But when using the "Live Break" or "Live Break with ReEntry" mode, it i
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Indicateurs
After your purchase, feel free to contact me for more details on how to receive a bonus indicator called VFI, which pairs perfectly with Easy Breakout for enhanced confluence!    Easy Breakout is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely trusted strategies among traders: the Breakout strategy ! This indicator delivers crystal-clear Buy and Sell signals based on breakouts from key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it levera
Trend Viewer Pro
Raymond Gilmour
5 (4)
Indicateurs
SEE THE TREND ON EVERY TIME FRAME. INTELLIGENT INDICATOR READS PRICE ACTION TO SPOT TRUE MARKET CYCLES AND TREND. This advanced multi-currency and multi-time frame indicator, reads trend in real-time so you always know the trends of the markets you want to trade.  ​Trend-Viewer Pro has been specifically designed to read the trend of every time frame and every market , simultaneously, making it much easier for you to find markets with time frame correlation , so you can focus on the best markets
Plus de l'auteur
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicateurs
L'indicateur mesure le déséquilibre entre les haussiers et les baissiers sur une période donnée et affiche une ligne droite entre les deux points. Si les haussiers ont plus de volume que les baissiers, la ligne devient verte.  Si les baissiers ont plus de volume, elle est rouge. La ligne indique également le pourcentage de différence de volume. L'indicateur affiche les mêmes données dans une fenêtre séparée. Vous pouvez également voir le volume divisé. L'indicateur a deux modes. À cet effe
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
SENSE est un système automatisé qui combine des méthodes GANN sélectionnées avec des calculs fractals. Le système nous indique où ouvrir et fermer les transactions. Plus besoin de perdre du temps avec des calculs complexes - SENSE fait tout pour vous. Il suffit d'installer l'indicateur. Principes de base : Le marché est haussier lorsque le prix se situe au-dessus des lignes blanches. Acheter au-dessus des lignes blanches, s'arrêter en dessous Les lignes vertes sont des objectifs de hausse L
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur LEVELSS montre : - Les zones haussières et baissières quotidiennes. Elle est visible tous les jours de 00h00 à 23h59.  - La zone haussière et baissière hebdomadaire. Elle est visible du lundi 0:00 au vendredi 23:59 chaque semaine. - Canal spécialement calculé à partir d'un timeframe spécifique qui est affiché sur tous les autres timeframes. Par défaut, il s'agit de l'échelle de temps de 4 heures que vous pouvez changer pour l'échelle de temps de votre choix. Il est calculé en cont
Naturu
Ivan Stefanov
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
L’indicateur met en évidence les zones où un intérêt est déclaré sur le marché , puis montre la zone d’accumulation des ordres . Il fonctionne comme un carnet d’ordres à grande échelle . C’est l’indicateur destiné aux grands capitaux . Ses performances sont exceptionnelles. Quel que soit l’intérêt présent sur le marché, vous le verrez clairement . (Il s’agit d’une version entièrement réécrite et automatisée – l’analyse manuelle n’est plus nécessaire.) La vitesse de transaction est un indicateur
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Introduction Cet indicateur et système de trading représentent une approche remarquable des marchés financiers. ENIGMERA utilise les cycles fractals pour calculer avec précision les niveaux de support et de résistance. Il met en évidence la phase réelle d’accumulation et fournit orientation et objectifs — un système efficace aussi bien en tendance qu’en correction. Fonctionnement La majorité des fonctionnalités de l’indicateur se contrôle via des boutons situés à g
MACD divergency
Ivan Stefanov
Indicateurs
Cet indicateur identifie avec précision les divergences haussières et baissières entre les mouvements de prix et l’histogramme MACD, en utilisant des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de périodes 5 (rapide) et 34 (lente), ainsi qu’une ligne de signal de période 5. Il met en évidence les points où le momentum faiblit, signalant de possibles renversements de tendance. Règles pour une identification correcte des divergences La divergence haussière est valide lorsque le prix forme des creux plus
FREE
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
Les niveaux légendaires de William Gann dans un indicateur MT5 entièrement automatisé. GANN Master identifie les zones clés où le prix est le plus susceptible de se retourner ou de poursuivre sa tendance, en se basant sur des données Daily, Weekly et Monthly. Fonctionnalités clés : Boutons de période en un clic : cliquez sur Daily, Weekly ou Monthly pour tracer instantanément les zones du jour, de la semaine ou du mois Modes automatique et manuel • Automatique : GANN Master calcule tous les nive
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
SPEKULATOR est un système de trading manuel et un indicateur qui vous aide à identifier les zones clés de support et la direction du marché. Maîtrisez le marché avec une stratégie simple et une sagesse cachée. Vous choisissez n'importe quel sommet (TOP) et bas (BOTTOM) sur le graphique, et l'indicateur trace : Une zone de support pour votre tendance. Pour une tendance haussière, une zone verte apparaît ; pour une tendance baissière, une zone rouge. La sensibilité de la zone de support peut être
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, éliminant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant une grande précision et un gain de temps. De plus, des boutons permettent d’activer ou de désactiver la visibilité de ces niveaux, offrant une personnalisation complète. Pour ceux qui le souhaitent, la version gratuite de l’indicateur reste disponi
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur sépare efficacement le volume de tic-tac sur le marché des changes en catégories haussières et baissières. En outre, il permet de calculer et d'afficher la somme des volumes haussiers et baissiers pour la période de votre choix. Vous pouvez facilement ajuster la période en déplaçant les deux lignes bleues sur le graphique, ce qui permet de personnaliser et de préciser l'analyse des volumes en fonction de vos besoins de trading. Si vous le trouvez utile, vos commentaires seront
FREE
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur l'expérience pratique.  Insérez la date/heure de votre top/bottom. Il calcule le niveau le plus visité depuis le haut/bas jusqu'au moment présent. Il se met à jour automatiquement à chaque nouvelle bougie. Vous pouvez utiliser simultanément plusieurs indicateurs pour différentes tendances et différents délais. La longueur est toujours tracée depuis le début de la période jusqu'à aujourd'hui. Un outil PRO utile.
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
2 SNAKES est un système de scalping de première classe. Comme les entrées sont très précises, il est probable que vous deviendrez rapidement accro à ce système.  Vous avez 2 serpents. Lorsque vous voyez une bougie au-dessus ou au-dessous d'eux qui ne les touche pas - c'est votre signal de scalping. Si vous utilisez un cadre temporel plus large, le scalping peut devenir un suivi de tendance. Les serpents sont calculés précisément en fonction de l'état actuel du marché. Ils NE SONT PAS des
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
Les objectifs précis de GANN sont calculés selon ses méthodes éprouvées et présentés devant vous. Cet outil est conçu pour rendre le trading plus fluide et intuitif. En déplaçant la ligne blanche vers le haut ou la ligne verte vers le bas, vous comprendrez immédiatement pourquoi les techniques de GANN restent influentes dans le monde du trading. Les stratégies de GANN se concentrent sur la prévision des mouvements de marché avec une grande précision, et cet outil met ce pouvoir à votre portée. Q
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicateurs
Balance Levels est un indicateur de trading facile à utiliser qui fournit des signaux clairs d’achat et de vente ainsi que des niveaux de prix dynamiques, aidant les traders à planifier leurs entrées et sorties avec plus de confiance. L’outil est très flexible – il peut être utilisé comme stratégie autonome ou intégré dans n’importe quel système de trading existant. Il fonctionne sur toutes les unités de temps et sur tous les marchés : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies ou Actions. Balance Level
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’un des rares indicateurs qui calcule les niveaux uniquement en fonction du prix. Il n’est pas affecté par les unités de temps, les tendances ou les cycles de marché. L’un des indicateurs les plus logiques jamais créés. L’indicateur FIFTY est désormais disponible en version automatisée, supprimant le besoin de tracer manuellement les niveaux. Cette version affiche automatiquement les niveaux journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels sur le graphique, garantissant précision et gain de temp
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’indicateur analyse le volume à partir de n’importe quel point et calcule les niveaux d’épuisement du marché pour ce volume. Lignes principales de Meravith : Ligne d’épuisement du volume haussier – sert d’objectif. Ligne d’épuisement du volume baissier – sert d’objectif. Ligne de tendance – indique la tendance du marché. Sa couleur change selon que le marché est haussier ou baissier et elle sert de support de tendance. Comment l’utiliser : double-cliquez sur la ligne verticale violette et dépla
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicateurs
Time Zones Fifty L’indicateur résout un problème fondamental : Comment devons-nous compter le temps ? Quelles zones utiliser, comment et pourquoi ? Il est entièrement basé sur la logique. Application des zones de temps Pour appliquer des zones de temps, il faut un point de départ. Ce point doit être défini logiquement, et non choisi au hasard. Certains choisissent par exemple : le premier jour de l’année, le premier jour du mois, le début d’un trimestre ou d’une semaine. Mais cela suppose que l’
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis