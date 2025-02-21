L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume.

Il se compose de trois lignes :

Ligne d'épuisement du volume haussier

Ligne d'épuisement du volume baissier

Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier.

Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atteinte, identifiez un nouveau point à partir duquel commencer votre prochaine analyse.

Vous pouvez analyser tout – tendances et corrections. Une bonne approche consiste à déplacer l'indicateur chaque fois qu'il atteint la ligne de tendance ou lorsqu'un sommet ou un creux est atteint. Plus la distance entre la ligne de tendance et l'une des lignes d'épuisement du volume est grande, plus le volume dans cette direction est élevé. La ligne de tendance peut être utilisée comme un endroit pour ouvrir des ordres, tandis que les lignes d'épuisement servent à collecter des profits. Le système est vraiment unique, mais extrêmement intuitif. Il n'y a pas de produits similaires sur le marché.

Aucune restriction d'utilisation. Appliquez-le sur tous les marchés et tous les délais.

Important : Lors de la vérification dans le testeur MetaTrader4, double-cliquez sur la ligne violette, puis déplacez-la à gauche ou à droite pour analyser le marché.

N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions.