TREND LINES PRO Il s'agit d'un outil professionnel qui

automatise

révèle de vrais

points tournants

Et

réentrées

Elle présente les principaux acteurs et affiche également des niveaux globaux sur des périodes plus longues, ce qui la rend indispensable pour une analyse de marché complète.

Grâce à un filtrage fiable des perturbations du marché et à un algorithme performant, les signaux restent stables et ne se redessinent pas. Les traders peuvent ainsi avoir confiance en l'objectivité des données reçues et en la pertinence de leurs décisions.

Convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés à la recherche d'un outil fiable d'analyse des tendances.

Avantages

Cet indicateur affiche les véritables changements de tendance grâce aux lignes BOS, vous permettant ainsi de distinguer facilement les retournements significatifs du bruit de marché. Trois niveaux de force du signal sont utilisés :

S L — stop loss de changement de tendance standard.

L — stop loss de changement de tendance standard. ChoCH SL - un signal amplifié avec une rupture de la structure et une forte probabilité de mouvement continu.

- un signal amplifié avec une rupture de la structure et une forte probabilité de mouvement continu. MEGA BOS SL — les niveaux des principaux acteurs du marché capables d'influer sur le cours. La tendance actuelle est déterminée par ces points clés.

— les niveaux des principaux acteurs du marché capables d'influer sur le cours. La tendance actuelle est déterminée par ces points clés. Indique les emplacements de réentrée et de rechargement par des numéros (2, 3, 4...)

Les lignes de tendance des périodes précédentes sont visibles en bas du graphique afin de tenir compte des mouvements globaux et de la direction correcte des transactions.

Le filtre BOS intégré pour les anciens TF élimine le bruit excessif et met en évidence les zones importantes.

Visualisation claire et nette sans réglages complexes – tout est visible en un coup d'œil.

Les signaux ne sont pas redessinés - les calculs sont fixés à la fermeture de la barre.

Convient à tous les instruments : devises, cryptomonnaies, métaux, actions, indices.

Notifications pratiques : fenêtre contextuelle, e-mail, notification push ou signal sonore – ne manquez aucun moment important.





— afficher/masquer le panneau

— Masquer/afficher les points de changement de direction de la tendance

— Masquer/afficher les niveaux de mise à terre du SUPER BOS / MÉGA BOS