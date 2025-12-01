Trend Lines PRO

TREND LINES PRO   Il s'agit d'un outil professionnel qui automatise   révèle de vrais   points tournants   Et   réentrées   Elle présente les principaux acteurs et affiche également des niveaux globaux sur des périodes plus longues, ce qui la rend indispensable pour une analyse de marché complète.
Grâce à un filtrage fiable des perturbations du marché et à un algorithme performant, les signaux restent stables et ne se redessinent pas. Les traders peuvent ainsi avoir confiance en l'objectivité des données reçues et en la pertinence de leurs décisions.
Convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés à la recherche d'un outil fiable d'analyse des tendances.

Avantages
  • Cet indicateur affiche les véritables changements de tendance grâce aux lignes BOS, vous permettant ainsi de distinguer facilement les retournements significatifs du bruit de marché. Trois niveaux de force du signal sont utilisés :
  • S L — stop loss de changement de tendance standard.
  • ChoCH SL   - un signal amplifié avec une rupture de la structure et une forte probabilité de mouvement continu.
  • MEGA BOS SL   — les niveaux des principaux acteurs du marché capables d'influer sur le cours. La tendance actuelle est déterminée par ces points clés.
  • Indique les emplacements de réentrée et de rechargement par des numéros (2, 3, 4...)
  • Les lignes de tendance des périodes précédentes sont visibles en bas du graphique afin de tenir compte des mouvements globaux et de la direction correcte des transactions.
  • Le filtre BOS intégré pour les anciens TF élimine le bruit excessif et met en évidence les zones importantes.
  • Visualisation claire et nette sans réglages complexes – tout est visible en un coup d'œil.
  • Les signaux ne sont pas redessinés - les calculs sont fixés à la fermeture de la barre.
  • Convient à tous les instruments : devises, cryptomonnaies, métaux, actions, indices.

  • Notifications pratiques : fenêtre contextuelle, e-mail, notification push ou signal sonore – ne manquez aucun moment important.


Raccourcis clavier :
X   — afficher/masquer le panneau
S   — Masquer/afficher les points de changement de direction de la tendance
L   — Masquer/afficher les niveaux de mise à terre du SUPER BOS / MÉGA BOS
Plus de l'auteur
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
INSTRUCTIONS RUS  /  INSTRUCTIONS   ENG  /  Version MT4 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et se remplissent de certaines couleurs. Des flèches apparaissent également pour une perception plus intuitive de la situation. LOGIC AI - Affi
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. -   Des indicateurs plus utiles L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ; En commenta
FREE
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
INSTRUCTIONS RUS  /  INSTRUCTIONS   ENG  /  Version MT5 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et se remplissent de certaines couleurs. Des flèches apparaissent également pour une perception plus intuitive de la situation. LOGIC AI - Affi
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
Utilitaires
Un outil capable de calculer instantanément la taille de la position ou le risque en fonction d'un niveau de stop loss donné est essentiel pour les traders professionnels et novices. L'utilitaire de trading TRADE PRO fournit des calculs rapides et précis, vous aidant à prendre des décisions sur des marchés sensibles au temps et volatils. Matériel d'installation supplémentaire Version MT5 Fonctions principales : Original. Simple. Efficace. Ouverture originale et pratique du panneau de trading pr
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. VERSIONMT5 -   Des indicateurs plus utiles Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ;
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
Indicateurs
Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
FREE
TradePanel Pro
Roman Podpora
4 (4)
Utilitaires
Cette version PRO du panneau de trading simplifie le trading pour ceux qui se conforment au Money Management en fonction de la taille du stop loss et de la charge sur le dépôt. Un outil pratique pour ceux qui ont besoin d'ouvrir des commandes sans perdre de temps en calculs de lots. Les valeurs de risque et les tailles de stop loss peuvent être définies dans les champs du panneau lui-même, réduisant ainsi le temps de configuration du lot souhaité. Le type de MM visuellement sélectionné dans les
FREE
TPSproDraW
Roman Podpora
4.56 (16)
Indicateurs
The TPSproDraW indicator allows to draw continuous zigzag lines on the chart. This handy tool will strike fancy of those traders who trade using technical analysis and need visual expression to forecast the price movement. A drawn continuous zigzag line can be removed as easily as it is drawn - just aim a mouse cursor to the zigzag line and press the Shift key. How it helps: The Z key - double press to enable the mode of drawing patterns, press one time to disable the mode, Esc - cancel drawn ob
FREE
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitaires
Un outil capable de calculer instantanément la taille de la position ou le risque en fonction d'un niveau de stop loss donné est essentiel pour les traders professionnels et novices. L'utilitaire de trading TRADE PRO fournit des calculs rapides et précis, vous aidant à prendre des décisions sur des marchés sensibles au temps et volatils. Matériel d'installation supplémentaire Version MT5 Fonctions principales : Original. Simple. Efficace. Ouverture originale et pratique du panneau de trading pr
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilitaires
Gestionnaire des risques TPSpro       est un système unique de contrôle professionnel des risques pour les traders de toute formation et de tout capital. Vous permet d'éviter les pertes dans les échanges et les erreurs graves dans les transactions. TPSpro Risk Manager est nécessaire à la gestion des risques, principalement pour les scalpers et les day traders, mais il est utilisé avec succès par les traders de tout style de trading. Le panneau comporte 3 colonnes, chacune contenant des informat
Terminal
Roman Podpora
4 (5)
Indicateurs
The Terminal indicator is a substitution for the standard Terminal tab. The indicator is displayed as a kind of table consisting of several elements: A row with column descriptions; Open orders; Summary information of open orders; Summary information of current day closed orders. The indicator settings: Graph corner for attachment - the corner of the chart where the table will be positioned Font - font type Fontsize - font size Text color - display settings Profit color - display settings Loss c
FREE
TPSpro Risk Manager Panel
Roman Podpora
Utilitaires
TPSpro Risk Manager Panel is a convenient tool for anyone who wants to keep track of the current account state. The panel is part of our risk management system, and is included into our more powerful product TPSpro Risk Manager . The panel has three columns containing useful information. The first column contains the information about the account state as of the beginning of the month, i.e. the overall result is shown as a percentage and in the deposit currency. The second column shows the daily
FREE
