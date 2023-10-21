TPSpro RFI Levels

4.85

Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur

INSTRUCTIONS RUS / INSTRUCTIONS ENG / Version MT5

CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR   OBTENEZ EN PLUS GRATUITEMENT :

  1. Accès de 3 mois   aux signaux de trading du service   SUPER SIGNAUX   — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM.
  2. Accès de 3 mois   aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle.
  3. Assistance 24h/24 et 5j/7 en semaine et accès à un chat trader fermé - communication, assistance et analyse des situations de marché.

Fonctions principales :

  • Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs !

    • L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et se remplissent de certaines couleurs. Des flèches apparaissent également pour une perception plus intuitive de la situation.

  • LOGIC AI - Affichage des zones (cercles) pour la recherche des points d'entrée lors de l'activation d'un modèle

    • Pour améliorer la clarté visuelle, une fonction a été ajoutée pour afficher les zones dans lesquelles les points d'entrée sont recherchés à l'aide de l'intelligence artificielle.

  • Affichage des niveaux/zones d'une période supérieure (mode MTF)

    • Ajout d'une fonction d'affichage des niveaux/zones sur un intervalle de temps plus long. L'indicateur intègre également la détection automatique des tendances ( TPSproTREND PRO ).

  • Un algorithme professionnel étape par étape distinct pour le trading

    • L'algorithme est conçu pour le trading intraday, qu'il soit orienté vers la tendance ou non. Des instructions détaillées sont fournies pour chaque modèle actif.

  • Fonctionne sur des périodes différentes
    • L'indicateur TPSpro RFI Levels peut être utilisé sur n'importe quel intervalle de temps sur le graphique, de la minute (M1) au mensuel (MN).
  • Alertes graphiques et sonores
    • L'indicateur fournit des indications graphiques et sonores, vous permettant de ne pas manquer les signaux d'entrée en bourse. Des notifications sur votre téléphone portable sont également disponibles.
  • Scanner de modèles actifs simple et efficace
    • Il s'agit d'un scanner de motifs actifs très compact qui alerte automatiquement et envoie des notifications à votre téléphone lorsque des motifs sont activés sur tous les intervalles de temps dans une direction.
  • Pour les experts et les débutants

    • Un guide vidéo étape par étape et des instructions vous expliqueront comment travailler avec l'indicateur à l'aide d'un exemple spécifique, même si vous le faites pour la première fois.

    Avec cet indicateur, vous pouvez :

    • - Il est facile de déterminer les niveaux des points d’entrée sur le marché, à la fois avec et contre la tendance.
    • - Déterminer les cibles (points de sortie) avec une grande précision sur n'importe quelle période.
    • - Inclure les niveaux (RFI) d'une période plus longue - Mode MTF.
    • - Seulement trois modèles pour déterminer la priorité de trading.

    Raccourcis clavier :

    • R -   Afficher tous les niveaux RFI dans l'historique
    • Z -   Masquer/afficher le panneau
    • L   - Affichage du début des niveaux (mode MTF-2)





    Avis 31
    kola1i
    51
    kola1i 2025.03.16 15:36 
     

    Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!

    Денис Селезнев
    334
    Денис Селезнев 2025.02.07 18:35 
     

    Это действительно фантастический и уникальный продукт! Он значительно повышает уверенность в торговле. Индикатор содержит огромное количество информации, но при этом прост в использовании. Настоятельно рекомендую его всем! Отличная поддержка и частые обновления с новыми функциями — это огромный плюс. Спасибо!

    Marcel Iacovisin
    204
    Marcel Iacovisin 2025.02.05 18:08 
     

    Я приобрел оба индикатора ищо на стадий разработке толка в начало. За это время индикатор очени силна изминилзя дабивилоси новые функций для упрашение работы. Филтр, статистика , сканер .... ребята очени силна работает над улучшение индикатора. Рекамедую всем приобрести не пажелеете. Я считаю самые лучшее идикаторы каторый я встречял .

