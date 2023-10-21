TPSpro RFI Levels

Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur

INSTRUCTIONS RUS / INSTRUCTIONS ENG / Version MT5

Fonctions principales :

Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs !

L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et se remplissent de certaines couleurs. Des flèches apparaissent également pour une perception plus intuitive de la situation.

LOGIC AI - Affichage des zones (cercles) pour la recherche des points d'entrée lors de l'activation d'un modèle

Pour améliorer la clarté visuelle, une fonction a été ajoutée pour afficher les zones dans lesquelles les points d'entrée sont recherchés à l'aide de l'intelligence artificielle.