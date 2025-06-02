Signal GoldRush Trend Arrow





L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD.





Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles.

L'indicateur se compose de flèches d'alerte PRIMAIRE et SECONDAIRE. Les signaux PRIMAIRE sont des flèches directionnelles blanches et noires qui signalent un changement de tendance, tandis que les signaux SECONDAIRE sont des flèches bleues et rouges qui confirment la direction indiquée par les flèches PRIMAIRE et indiquent un point d'entrée potentiel pour une transaction.

Remarque : lorsqu'il n'y a qu'une seule flèche d'alerte PRIMAIRE après un changement de direction de la tendance, il est important de noter que vous pouvez vous attendre à voir plusieurs flèches SECONDAIRES bleues/rouges. Les signaux secondaires apparaîtront après TOUTE bougie qui satisfait aux critères du signal. Par conséquent, pour un mouvement de tendance longue, de nombreuses flèches secondaires s'afficheront à l'écran (comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran incluses). Vous pouvez activer ou désactiver l'un ou l'autre type de flèche dans les paramètres.

Voici comment je trade en utilisant cet indicateur :

- pour une entrée ACHAT, j'attends patiemment qu'une flèche blanche apparaisse à la clôture d'une bougie, et j'entre ma transaction ACHAT à la clôture de la prochaine bougie disponible lorsqu'une flèche bleue apparaît.

- pour une entrée VENTE, j'attends patiemment qu'une flèche noire apparaisse à la clôture d'une bougie, et j'entre ma transaction VENTE à la clôture de la prochaine bougie disponible lorsqu'une flèche rouge apparaît.

- Les paramètres Take Profit / Stop Loss sont à la charge de l'utilisateur, mais j'utilise personnellement un R:R minimum de 1:2 et je trouve que cela peut être atteint relativement facilement pendant les périodes de forte volatilité, comme lors des ouvertures de Londres et de New York.





Caractéristiques principales :





Alertes basées sur le temps : personnalisez les alertes en définissant les heures de début et de fin, idéal pour cibler des sessions de trading spécifiques comme l'ouverture de New York.

Filtrage du volume : Contrôlez l'apparence des signaux en sélectionnant le nombre de barres disponibles pour tracer les signaux fléchés, la taille et la couleur des flèches, le filtre de tendance, le filtre de volume, le filtre temporel et les intervalles entre les flèches réglables.

Écart d'alerte précis : définissez l'écart entre les flèches d'alerte et les bougies à seulement 1/10e de pip.

Alertes complètes : recevez des notifications sur tous vos appareils (écran, e-mail ou alertes push) pour rester connecté.



Avantages :





Optimisé pour le scalping : idéal pour les traders XAU/USD qui se concentrent sur des transactions rapides pendant les périodes de forte volatilité.

Personnalisation complète : contrôlez l'apparence des signaux grâce à des filtres de volume, des filtres de temps et des écarts de flèches réglables.

Alertes en temps réel sur tous les appareils : restez informé des opportunités du marché, que vous soyez à votre bureau ou en déplacement.

Aide à la gestion des risques : conçu pour faciliter la prise de décision dans le cadre d'une stratégie de trading plus large.



Remarques importantes :





- Cet indicateur est optimisé pour le XAU/USD sur une période de 1 minute et fonctionne mieux dans des conditions de forte volatilité (c'est-à-dire pendant la période de transition entre Londres et New York).





- L'indicateur doit être utilisé avec un plan de gestion des risques solide et dans le cadre d'une stratégie globale plus large.





- Comme tout indicateur, l'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal ne peut pas garantir et ne garantit pas de profits.





- Votre plateforme MT4 DOIT être mise à jour avec la dernière version pour que cet indicateur fonctionne efficacement. Au moment de la rédaction de ce document, la dernière version de MT4 est la 1440 (juin 2025). Il existe des problèmes connus où plusieurs flèches apparaissent de manière incorrecte dans la fenêtre du graphique sur les anciennes versions de MT4. Il est donc INDISPENSABLE que votre version soit la plus récente disponible.





L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal combine précision, personnalisation et alertes puissantes, ce qui en fait un outil précieux pour les traders qui souhaitent améliorer leur stratégie XAU/USD existante.