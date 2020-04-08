Ichimoku Higher Time Frame mh

Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4.





- L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame.

- Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action.

- L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel.

- Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage) / Tendance à la baisse - ligne rouge en dessous de la bleue (et les deux lignes sont en dessous du nuage).

- N'ouvrez les ordres d'ACHAT que lorsque le prix a franchi la bordure supérieure du nuage Ichimoku.

- N'ouvrez les ordres de VENTE que lorsque le prix a franchi la bordure inférieure du nuage Ichimoku.

- L'indicateur HTF Ichimoku donne l'opportunité de saisir les grandes tendances.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.