Adaptive Scalper EA ms

ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable !

Il s'agit d'un conseiller expert « configurer et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles !

Utilisez Set_files v25.11 de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA.

- L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA.
- Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre a son propre SL pour la protection du compte.
- L'EA doit fonctionner sur 10 paires simultanément - les Set_files correspondants vous attendent dans la section « Commentaires ».
- Cet EA est très convivial et peut être utilisé à la fois par : les professionnels du Forex et les nouveaux venus.
- Le robot effectue automatiquement des calculs d'intérêts composés - il vous suffit de l'installer sur MT4 avec un risque pertinent (2 % par défaut) selon la procédure ci-dessous, et de laisser le PC fonctionner (ou d'utiliser simplement le VPS).
- Le solde minimum requis pour exécuter le robot est de seulement 100 $.
- Période : seulement M15.
- Paires de trading : - GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Lorsque vous installez EA sur différentes paires (mentionnées ci-dessus), les magic_numbers doivent être différents sur chaque paire (les set_files ont déjà des magic_numbers différents, il suffit donc d'appliquer set_files).
- Durée de fonctionnement : généralement, EA commence à rechercher des signaux au cours de la seconde moitié de la session américaine jusqu'au milieu de la session asiatique.
- Effet de levier du compte : tout effet de levier dans la plage de 1:30 à 1:2000.
- Gestion des risques : le risque recommandé est de 2 % par transaction (peut être modifié dans les paramètres) OU utiliser un lot fixe.

Comment installer :
- Ouvrez les 10 graphiques suivants :
GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.
- Associez Expert Adviser à chaque graphique.
- Appliquez le « Set_file » correspondant à EA (obtenez tous les Set_files v25.11 dans la section « Commentaires » de cette page Web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag = true.
- Laissez le PC fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 (OU utilisez simplement un VPS au lieu du PC) pour laisser EA faire son travail.

IMPORTANT !!! Pour de meilleures performances du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :
- HEURES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 où Market_Watch = GMT+2 (en période d'heure normale) et GMT+3 (en période d'heure d'été). Si le serveur de votre courtier a un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et fournirai les fichiers set_files associés si nécessaire.
- SPREAD et BROKER : il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.
