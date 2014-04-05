Game Changer Indicator

Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expérimenté, un professionnel ou un débutant en quête d'un avantage concurrentiel, cet outil vous permet de trader avec confiance, discipline et une compréhension claire de la dynamique des tendances sous-jacentes.

PARAMÈTRES