M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je la trouve également utile pour trader sur d'autres marchés.

Les signaux de l'indicateur peuvent être échangés dans le sens de la tendance ou à contre-courant. J'enseigne une technique de trading spécifique qui vous aidera à trader dans les deux sens en utilisant les signaux de l'indicateur. Cette méthode repose sur l'utilisation de zones de prix dynamiques spécifiques de support et de résistance.

Après achat, vous pourrez télécharger instantanément l'indicateur fléché M1 SNIPER. De plus, je mets gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs de l'outil M1 SNIPER l'indicateur Apollo Dynamic SR (voir captures d'écran ci-dessous) ! La combinaison de ces deux indicateurs peut vous aider à trader avec l'unité de temps M1 plus facilement et avec plus de précision.

VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR GRATUITEMENT LES CONSEILS DE TRADING ET L'INDICATEUR BONUS!

Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre trading!




