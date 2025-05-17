M1 Sniper

M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je la trouve également utile pour trader sur d'autres marchés.

Les signaux de l'indicateur peuvent être échangés dans le sens de la tendance ou à contre-courant. J'enseigne une technique de trading spécifique qui vous aidera à trader dans les deux sens en utilisant les signaux de l'indicateur. Cette méthode repose sur l'utilisation de zones de prix dynamiques spécifiques de support et de résistance.

Après achat, vous pourrez télécharger instantanément l'indicateur fléché M1 SNIPER. De plus, je mets gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs de l'outil M1 SNIPER l'indicateur Apollo Dynamic SR (voir captures d'écran ci-dessous) ! La combinaison de ces deux indicateurs peut vous aider à trader avec l'unité de temps M1 plus facilement et avec plus de précision.

VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR GRATUITEMENT LES CONSEILS DE TRADING ET L'INDICATEUR BONUS!

Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre trading!


CyrusSHMN
211
CyrusSHMN 2025.10.10 21:35 
 

Not only this indicator of Oleg's is an awesome and powerful tool to your trading arsenal and I would recommend it to everyone, rookies and experts alike, but also Oleg himself both as a professional trader and coder as well as a human being, is an incredible asset to anyone who would like an acquaintance and a friend. The indicator and the additional ones, are all very useful and professionally coded, and the quality of his work is unique as far as I can say. And, I am no beginner, as I am trading since 2005. Thanks very much Oleg for being such an incredible friend.

Dorinel Toma
129
Dorinel Toma 2025.10.10 06:30 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I would like to express my sincere appreciation to Oleg Rodin for his outstanding work and continuous support. His indicator demonstrates exceptional quality, reliability, and usability, providing valuable assistance in achieving consistent trading results. Oleg’s professionalism, responsiveness, and genuine care for users set a high standard within the MQL5 community. It is a true pleasure to work with such a dedicated developer. Highly recommended — both the product and the person behind it.

janloen
36
janloen 2025.09.15 16:17 
 

This indicator is absolutely amazing. Easy to use and gives good profit. I have been using this indicator for only two days with great results. Thank you very much Oleg for this incredible tool.

