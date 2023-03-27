Trending Volatility System
- Indicateurs
- Vitalyi Belyh
- Version: 2.10
- Mise à jour: 20 mai 2025
- Activations: 10
L'indicateur est équipé de plusieurs types d'alertes.
Peut être appliqué à divers instruments de trading et délais.
Les délais recommandés à utiliser sont M15, M30 et H1.
Pour rechercher un signal plus attendu dans la bonne direction, utilisez l'indicateur sur 2 Time Frames.
Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'indicateur - écrivez dans des messages privés.
Dans l'indicateur, tous les paramètres sont déjà configurés pour être utilisés, à l'exception de la ligne de tendance.
Vendre : la ligne de tendance est en dessous du niveau 1 ou au-dessus, mais pointe vers le bas. La ligne de signal rouge traverse le niveau 8 ou le point fractal supérieur.
Si la situation est controversée, passez au délai supérieur et suivez ces signaux.
- Trend Period : La période de la ligne de tendance bleue
- Line Period : Période de ligne de signal rouge
- number of bars on the chart : Nombre de barres indicatrices sur le graphique
- Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : utilisez des alertes lorsque des points de signal apparaissent.
- Sound file signal : Fichier son pour les signaux
