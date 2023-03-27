Trending Volatility System

Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché.

L'indicateur est équipé de plusieurs types d'alertes.
Peut être appliqué à divers instruments de trading et délais.
Les délais recommandés à utiliser sont M15, M30 et H1.
Pour rechercher un signal plus attendu dans la bonne direction, utilisez l'indicateur sur 2 Time Frames.
Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'indicateur - écrivez dans des messages privés.
Dans l'indicateur, tous les paramètres sont déjà configurés pour être utilisés, à l'exception de la ligne de tendance.
Achat : la ligne de tendance est au-dessus du niveau 8 ou en dessous, mais pointe vers le haut. La ligne de signal rouge traverse le niveau 1 ou le point fractal inférieur.
Vendre : la ligne de tendance est en dessous du niveau 1 ou au-dessus, mais pointe vers le bas. La ligne de signal rouge traverse le niveau 8 ou le point fractal supérieur.
Si la situation est controversée, passez au délai supérieur et suivez ces signaux.
     Paramètres d'entrée

  • Trend Period : La période de la ligne de tendance bleue
  • Line Period : Période de ligne de signal rouge
  • number of bars on the chart : Nombre de barres indicatrices sur le graphique
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : utilisez des alertes lorsque des points de signal apparaissent.
  • Sound file signal : Fichier son pour les signaux
Jun Ito
617
Jun Ito 2025.05.22 07:05 
 

Correction.

XAU/USD, on M1.

heiko v.piechowski
1928
heiko v.piechowski 2024.06.17 22:33 
 

Der Indikator hilft mir zusammen mit 2 anderen Indikatoren auf XAUUSD in der 1 min timeframe zu scalpen und mir Fehltrades zu minimieren

Jenny LK
1993
Jenny LK 2023.05.24 18:29 
 

Great for OB/OS dynamic level. I've been using this indicator for 1 month and I can finally write I found it powerful. Thanks for this wonderful indicator.

