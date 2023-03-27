Trending Volatility System

Volatility Trend System

Achat : la ligne de tendance est au-dessus du niveau 8 ou en dessous, mais pointe vers le haut. La ligne de signal rouge traverse le niveau 1 ou le point fractal inférieur.

Vendre : la ligne de tendance est en dessous du niveau 1 ou au-dessus, mais pointe vers le bas. La ligne de signal rouge traverse le niveau 8 ou le point fractal supérieur.

Si la situation est controversée, passez au délai supérieur et suivez ces signaux.



Trend Period : La période de la ligne de tendance bleue

Line Period : Période de ligne de signal rouge

number of bars on the chart : Nombre de barres indicatrices sur le graphique

Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : utilisez des alertes lorsque des points de signal apparaissent.

Sound file signal : Fichier son pour les signaux

- un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché.L'indicateur est équipé de plusieurs types d'alertes.Peut être appliqué à divers instruments de trading et délais.Les délais recommandés à utiliser sont M15, M30 et H1.Pour rechercher un signal plus attendu dans la bonne direction, utilisez l'indicateur sur 2 Time Frames.Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'indicateur - écrivez dans des messages privés.Dans l'indicateur, tous les paramètres sont déjà configurés pour être utilisés, à l'exception de la ligne de tendance.