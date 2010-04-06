RVI Higher Time Frame MT5 r

Crypto_Forex Indicator HTF RVI Oscillator pour MT5, pas de repeinture.





- Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF RVI pour MT5. HTF signifie - Higher Time Frame.

- RVI est l'un des meilleurs oscillateurs pour la détection des changements de tendance et l'entrée dans les zones de survente/surachat.

- Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action sur les prix dans les zones de survente/achat.

- L'indicateur HTF RVI vous permet d'attacher le RVI d'une période de temps supérieure à votre graphique actuel --> il s'agit d'une approche de trading professionnelle.

- La zone de surachat est supérieure à 0,23 ; la zone de survente est inférieure à -0,23 ;

- L'indicateur dispose d'alertes mobiles et PC intégrées.





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.