Apollo SR Master est un indicateur de support/résistance doté de fonctionnalités spéciales qui simplifient et fiabilisent le trading basé sur les zones de support/résistance. Cet indicateur calcule ces zones en temps réel, sans aucun décalage, en détectant les sommets et les creux locaux des prix. Pour confirmer la nouvelle zone de support/résistance, il affiche un signal spécifique indiquant que cette zone peut être prise en compte et utilisée comme un véritable signal d'achat ou de vente. Dans ce cas, la force de la zone de support/résistance est renforcée, augmentant ainsi les chances de succès d'une transaction. C'est d'ailleurs le principe fondamental de cet indicateur.

Les zones SR facilitent également la gestion des ordres Stop Loss et Take Profit. Il est possible d'utiliser l'espace au-dessus ou en dessous d'une zone SR comme Stop Loss, selon la direction du signal. De plus, les zones SR opposées peuvent servir de zone potentielle de Take Profit.

Je fournis également gratuitement mon indicateur « Apollo Price Action System » à tous les utilisateurs de l'indicateur Apollo SR Master. La combinaison de ces indicateurs vous permettra de trouver des points d'entrée encore plus avantageux.

VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS VOTRE ACHAT POUR RECEVOIR MES CONSEILS DE TRADING AINSI QUE MON INDICATEUR « APOLLO PRICE ACTION SYSTEM » GRATUITEMENT EN BONUS!


