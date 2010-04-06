Trend Correction Histogram MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance » pour MT5.





- L'histogramme de correction de tendance peut être de 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière.

- 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur signifient le début d'une nouvelle tendance.

- L'indicateur d'histogramme de correction de tendance est conçu dans le but principal de minimiser les pertes et de maximiser les profits.

- Il a le paramètre "Période", responsable de la sensibilité de l'indicateur.

- Alertes mobiles et PC intégrées.

- L'histogramme de correction de tendance peut être utilisé comme un système de trading simple mais rentable, voir ci-dessous :





COMMENT UTILISER l'indicateur :

1) Vérifiez au moins 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie le début d'une nouvelle tendance. Par exemple, il y a plus de 7 colonnes bleues sur l'image ci-dessous.

2) Attendez juste 1 (UNE) colonne de couleur opposée, rouge dans notre cas, qui est à nouveau changée en bleue juste après. Cela signifie qu'il s'agit d'une correction de tendance.

3) Ouvrez une transaction longue lorsque la colonne bleue a lieu, après une seule colonne rouge avant. Cela signifie que l'ordre a été ouvert dans le sens de la tendance principale après correction.

4) Disposez SL (voir les images) et TP. TP doit être au moins 3 fois plus grand que SL. Dans ce cas, vous serez rentable même si vous ne gagnez que 30 %.

5) Vice versa pour les transactions de vente (à découvert) (voir les images).





