RFI levels PRO

RFI LEVELS PRO est un indicateur professionnel qui signale le point d'entrée des gros capitaux et le début d'un retournement de marché.
Les niveaux R1 constituent le point clé où se dessine une nouvelle tendance. Le marché forme une impulsion initiale, puis revient tester ce niveau ; c’est là que se présente le meilleur point d’entrée, permettant d’entrer sur le marché quasiment en même temps qu’un acteur majeur.
L'indicateur fonctionne sans redessin, est optimisé pour tous les instruments et révèle son potentiel maximal lorsqu'il est combiné avec l'indicateur TREND LINES PRO ou   TREND PRO

SCANNER (POUR TOUS LES INSTRUMENTS)
Il suit automatiquement tous les instruments de trading et identifie instantanément tous les modèles de retournement R, indiquant où un signal LOGIC AI existe déjà, ainsi que d'autres informations utiles.

IA LOGIQUE (SIGNAL D'ENTRÉE)
Un signal intelligent qui détermine le moment optimal pour entrer sur le marché. Il fonctionne grâce à l'algorithme TPSproSYSTEM, qui analyse l'évolution des prix, les tendances et l'activité des principaux intervenants.
L'apparition de LOGIC AI signifie que les conditions du marché sont pleinement réunies pour prendre une décision de trading avec une forte probabilité de succès.

MODE TREND PRO (R1-PRO)

Utilise les données de tendance de l'indicateur TPSpro TREND PRO et construit des modèles R basés sur celles-ci.
Le système analyse automatiquement la direction de la tendance, identifie les points de retournement et les structures clés du marché, aidant ainsi les traders à repérer les points d'entrée grâce à l'IA logique.

MODE LIGNES DE TENDANCE (R1-BOS)

Utilise les données de l'indicateur TPSpro TREND LINES et analyse tous les points BOS de la tendance la plus récente pour trouver des figures de retournement.
Le système ne prend en compte que les figures de retournement RETEST et BROKEN, qui se forment lors des inversions de tendance. Ces figures garantissent une efficacité maximale et une probabilité de succès optimale, aidant ainsi les traders à identifier les points d'entrée sur le marché.

Avantages :

  • L'analyse multi-temporelle vous permet d'évaluer le marché à plusieurs niveaux simultanément.
  • Modèles inversés selon la ligne BOS et selon les changements de tendance réguliers de TREND PRO
  • Points d'inversion précis uniquement aux niveaux R1 avec des risques d'entrée minimaux
  • Visualisation intuitive avec affichage des ordres stop et take profit
  • Scanner de structure R1 pour trouver rapidement des signaux de trading
  • Assistant de trading LOGIC AI qui indique les zones d'entrée les plus rentables
  • Optimisation pour tous les instruments et styles de trading
  • Fonctionne sans redessinage - les signaux restent stables
  • Précision maximale lorsqu'elle est combinée avec les lignes de tendance


Raccourcis clavier :
Z — afficher/masquer le panneau
R - afficher toutes les baisses dans l'historique



Plus de l'auteur
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
INSTRUCTIONS RUS  /  INSTRUCTIONS   ENG  /  Version MT4 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et se remplissent de certaines couleurs. Des flèches apparaissent également pour une perception plus intuitive de la situation. LOGIC AI - Affi
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. -   Des indicateurs plus utiles L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ; En commenta
FREE
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
INSTRUCTIONS RUS  /  INSTRUCTIONS   ENG  /  Version MT5 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et se remplissent de certaines couleurs. Des flèches apparaissent également pour une perception plus intuitive de la situation. LOGIC AI - Affi
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
Utilitaires
Un outil capable de calculer instantanément la taille de la position ou le risque en fonction d'un niveau de stop loss donné est essentiel pour les traders professionnels et novices. L'utilitaire de trading TRADE PRO fournit des calculs rapides et précis, vous aidant à prendre des décisions sur des marchés sensibles au temps et volatils. Matériel d'installation supplémentaire Version MT5 Fonctions principales : Original. Simple. Efficace. Ouverture originale et pratique du panneau de trading pr
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. VERSIONMT5 -   Des indicateurs plus utiles Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ;
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
Indicateurs
Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
FREE
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitaires
Un outil capable de calculer instantanément la taille de la position ou le risque en fonction d'un niveau de stop loss donné est essentiel pour les traders professionnels et novices. L'utilitaire de trading TRADE PRO fournit des calculs rapides et précis, vous aidant à prendre des décisions sur des marchés sensibles au temps et volatils. Matériel d'installation supplémentaire Version MT5 Fonctions principales : Original. Simple. Efficace. Ouverture originale et pratique du panneau de trading pr
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilitaires
Gestionnaire des risques TPSpro       est un système unique de contrôle professionnel des risques pour les traders de toute formation et de tout capital. Vous permet d'éviter les pertes dans les échanges et les erreurs graves dans les transactions. TPSpro Risk Manager est nécessaire à la gestion des risques, principalement pour les scalpers et les day traders, mais il est utilisé avec succès par les traders de tout style de trading. Le panneau comporte 3 colonnes, chacune contenant des informat
Trend Lines PRO
Roman Podpora
Indicateurs
TREND LINES PRO       Il s'agit d'un outil professionnel qui   automatise       révèle de vrais       points tournants       Et       réentrées       Elle présente les principaux acteurs et affiche également des niveaux globaux sur des périodes plus longues, ce qui la rend indispensable pour une analyse de marché complète. Grâce à un filtrage fiable des fluctuations du marché et à un algorithme performant, les signaux restent stables et ne se redessinent pas. Les traders peuvent ainsi avoir con
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis