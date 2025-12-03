RFI LEVELS PRO est un indicateur professionnel qui signale le point d'entrée des gros capitaux et le début d'un retournement de marché.

Les niveaux R1 constituent le point clé où se dessine une nouvelle tendance. Le marché forme une impulsion initiale, puis revient tester ce niveau ; c’est là que se présente le meilleur point d’entrée, permettant d’entrer sur le marché quasiment en même temps qu’un acteur majeur.

L'indicateur fonctionne sans redessin, est optimisé pour tous les instruments et révèle son potentiel maximal lorsqu'il est combiné avec l'indicateur TREND LINES PRO ou TREND PRO

SCANNER (POUR TOUS LES INSTRUMENTS)

Il suit automatiquement tous les instruments de trading et identifie instantanément tous les modèles de retournement R, indiquant où un signal LOGIC AI existe déjà, ainsi que d'autres informations utiles.

IA LOGIQUE (SIGNAL D'ENTRÉE)

Un signal intelligent qui détermine le moment optimal pour entrer sur le marché. Il fonctionne grâce à l'algorithme TPSproSYSTEM, qui analyse l'évolution des prix, les tendances et l'activité des principaux intervenants.

L'apparition de LOGIC AI signifie que les conditions du marché sont pleinement réunies pour prendre une décision de trading avec une forte probabilité de succès.

Utilise les données de tendance de l'indicateur TPSpro TREND PRO et construit des modèles R basés sur celles-ci.

Le système analyse automatiquement la direction de la tendance, identifie les points de retournement et les structures clés du marché, aidant ainsi les traders à repérer les points d'entrée grâce à l'IA logique.

Utilise les données de l'indicateur TPSpro TREND LINES et analyse tous les points BOS de la tendance la plus récente pour trouver des figures de retournement.

Le système ne prend en compte que les figures de retournement RETEST et BROKEN, qui se forment lors des inversions de tendance. Ces figures garantissent une efficacité maximale et une probabilité de succès optimale, aidant ainsi les traders à identifier les points d'entrée sur le marché.





Avantages :

L'analyse multi-temporelle vous permet d'évaluer le marché à plusieurs niveaux simultanément.

Modèles inversés selon la ligne BOS et selon les changements de tendance réguliers de TREND PRO

Points d'inversion précis uniquement aux niveaux R1 avec des risques d'entrée minimaux

Visualisation intuitive avec affichage des ordres stop et take profit

Scanner de structure R1 pour trouver rapidement des signaux de trading

Assistant de trading LOGIC AI qui indique les zones d'entrée les plus rentables

Optimisation pour tous les instruments et styles de trading

Fonctionne sans redessinage - les signaux restent stables

Précision maximale lorsqu'elle est combinée avec les lignes de tendance



Raccourcis clavier :

Z — afficher/masquer le panneau

R - afficher toutes les baisses dans l'historique



