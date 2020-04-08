MA Speed mp

Indicateur Crypto_Forex "MA Speed" pour MT4, sans repeinture.





La VITESSE de la moyenne mobile est un indicateur de tendance unique.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique.





- La vitesse est la 1ère dérivée de la moyenne mobile.

- L'indicateur MA Speed ​​montre à quelle vitesse la MA elle-même change de direction.

- Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Speed. Convient pour SMA, EMA, SMMA et LWMA.

- Il est recommandé d'utiliser MA Speed ​​dans les stratégies de tendance, si la valeur de l'indicateur est < 0 : la tendance baisse ; si la valeur de l'indicateur est > 0 : la tendance augmente.

- Période de temps - n'importe laquelle ; Paire de trading - n'importe laquelle.

- L'indicateur a des alertes intégrées pour mobile et PC.





Paramètres (la configuration est très simple) :

1) Période de vitesse. Les valeurs recommandées sont de 3 à 7. La sensibilité de l'indicateur augmente lorsque la période de vitesse est plus faible et vice versa.

2) Période de MA (la vitesse de cette MA sera calculée).

3) Méthode MA : SMA, EMA, SMMA, LWMA.

4) Prix appliqué MA (7 options).





