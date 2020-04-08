Hanging Man and Inverted Hammer mp

Indicateur Crypto_Forex "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" pour MT4.





- L'indicateur "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" est un indicateur très puissant pour le trading Price Action : Pas de repeinture, pas de délai.

- L'indicateur détecte les modèles haussiers Inverted_Hammer et baissiers Hanging_Man sur le graphique :

- Bullish Inverted_Hammer - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).

- Bearish Hanging_Man - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).

- Avec des alertes PC, Mobile et Email.

- L'indicateur "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" est excellent à combiner avec les niveaux de support/résistance et les ordres en attente.





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.