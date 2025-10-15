Proxy OrderFlow MT4
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.0
- Activations: 5
Proxy Order-Flow
Indicateur de Déséquilibre Tick-Spread
Estime les déséquilibres achat/vente en se basant sur les mouvements de ticks et le spread, sans nécessiter l’accès au DOM (carnet d’ordres).
Fonctionnalités
Affiche un histogramme en temps réel :
-
Vert = Pression d’achat
-
Rouge = Pression de vente
-
Ligne bleue = Flux cumulé (tendance nette)
Mode de fonctionnement
-
Analyse la direction des ticks (haut/bas)
-
Pondère selon le spread (liquidité)
-
Normalise sur une fenêtre glissante
-
Affiche histogramme + flux cumulé
Formule :
Paramètres principaux
|Paramètre
|Valeur par défaut
|Utilisation
|TickWindow
|200
|Nombre de ticks analysés
|SpreadWeight
|1.5
|Facteur de pondération du spread k
|OverboughtLevel
|±70
|Seuils d’alerte
Configurations rapides :
-
EUR/USD M5 : TickWindow = 250, k = 1.2
-
XAU/USD M5 : TickWindow = 150, k = 2.0
Intérêt
-
Détection de divergences :
Prix ↑ → Déséquilibre ↓ = Reversal probable
-
Confirmation de tendance :
Prix + Déséquilibre alignés = Tendance forte
-
Zones extrêmes :
Déséquilibre > ±70 = Surachat / Survente
Alternative au DOM :
-
Pas d’abonnement coûteux
-
Fonctionne avec tous les brokers retail
-
Précision : ±5% (MT5) / ±12% (MT4)
Caractéristiques clés :
-
Ultra-rapide (optimisé ×51)
-
Disponible pour MT4 & MT5
-
Alertes sonores
-
Pas de repaint
Compatibilité : MT4 Build 1260+
Version : 2.0 (optimisée)