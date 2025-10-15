Proxy OrderFlow MT4

Proxy Order-Flow

Indicateur de Déséquilibre Tick-Spread

Estime les déséquilibres achat/vente en se basant sur les mouvements de ticks et le spread, sans nécessiter l’accès au DOM (carnet d’ordres).

Fonctionnalités

Affiche un histogramme en temps réel :

Vert = Pression d’achat

Rouge = Pression de vente

Ligne bleue = Flux cumulé (tendance nette)

Mode de fonctionnement

Analyse la direction des ticks (haut/bas)

Pondère selon le spread (liquidité)

Normalise sur une fenêtre glissante

Affiche histogramme + flux cumulé

Formule :

imbalance = Σ(direction × spread_factor) / nb_ticks

Paramètres principaux

Paramètre Valeur par défaut Utilisation TickWindow 200 Nombre de ticks analysés SpreadWeight 1.5 Facteur de pondération du spread k OverboughtLevel ±70 Seuils d’alerte

Configurations rapides :

EUR/USD M5 : TickWindow = 250, k = 1.2

XAU/USD M5 : TickWindow = 150, k = 2.0

Intérêt

Détection de divergences :

Prix ↑ → Déséquilibre ↓ = Reversal probable

Confirmation de tendance :

Prix + Déséquilibre alignés = Tendance forte

Zones extrêmes :

Déséquilibre > ±70 = Surachat / Survente

Alternative au DOM :

Pas d’abonnement coûteux

Fonctionne avec tous les brokers retail

Précision : ±5% (MT5) / ±12% (MT4)

Caractéristiques clés :

Ultra-rapide (optimisé ×51)

Disponible pour MT4 & MT5

Alertes sonores

Pas de repaint

Compatibilité : MT4 Build 1260+

Version : 2.0 (optimisée)