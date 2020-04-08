Inside Bar and Outside Bar Patterns m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "Inside Bar & Outside bar Patterns" pour MT4.
- L'indicateur "Inside Bar & Outside Bar Patterns" est très puissant pour le trading Price Action. Pas de repeinture ; Pas de délai ;
- L'indicateur détecte les modèles de barres intérieures et extérieures sur le graphique :
- Modèle haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).
- Modèle baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).
- La barre intérieure elle-même a un ratio R/R élevé (récompense/risque).
- Avec des alertes PC, Mobile et Email.
- L'indicateur "Inside Bar & Outside Bar Patterns" est excellent à combiner avec les niveaux de support/résistance.
