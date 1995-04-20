ACeADXplusKeltner

This is a very useful Oscillator based on ADX Crosses plus Double Keltner Channels Crosses too (evolution from my own indicators/oscillator ACE ADXCrosses and ACE ADXCrossOnChart).

Features

  • Colored histogram shows D+/D- crosses on trend (green up/salmon down or without trend (white) based on ADX main (over ADXon level -ie. 24-).
  • Signals (arrows) shows high probability orders (long/short) based on D+/D- crosses.
  • Color line (green/salmon) shows ADX main less ADXon level (ie: ADX main - 24) for trend purposes (trending in/out).
  • Signals (horizontal gross lines) on level +20/-20 indicates the first derivation of KC band (k shift) is crossed; and signal (gross lines) on level +30/-30 indicates than the second derivation of KC band (n shift) is crossed too.

On main chart you also can see spread & time for next bar.

Inputs

  • ADX Period (14).
  • Limit for ADX main trending signal (+24).
  • Filter for min cross signal (x1000): (0.0 ... ).
  • period MA (mode SMA / price Typical) (20).
  • period ATR (10).
  • k shift : First deviation band (lower and upper channel band) (2).
  • n shift : Second deviation band (lower and upper channel band) (4).


Produits recommandés
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Indicateurs
This indicator scans and displays currency pairs that have recently aligned moving averages on a given timeframe. You can configure which pairs the indicator will scan. It also includes all types of alert options. Bullish MA Alignment =  MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Bearish MA Alignment =  MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Features Attach to one chart and scans all the currency pairs configured and visible in the Market Watch Window It can monitor all the available timeframes from M1 to MN1 and sends alerts on every
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicateurs
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicateurs
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicateurs
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicateurs
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicateurs
VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Dynamic Flow Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
« Dynamic Flow Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur Dynamic Flow dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'indicateur utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les z
DeMarker Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « DeMarker Speed » pour MT4, sans refonte. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. DeMarker Speed est la dérivée première de DeMarker lui-même. - La courbe d'oscillateur de DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents pendant la période de calcul de l'indicateur. - L'indicateur DeMarker Speed est idéal pour les entrées de scalping rapides (comme le montrent les images). - L'indicateur DeMarke
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Momentum est un indicateur « Momentum » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 100 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transact
Dynamic Trading Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
« Dynamic Trading Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur de trading dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat. - Valeurs de survente : inférieures à la ligne bleue ; valeur
TradeStatistics
Evgeniy Zhdan
Indicateurs
The trading statistics indicator notifies the trader of the aggregate income of the trading account for different time intervals. The indicator has wide display settings on the graph. There is a choice of one of the two display languages on the chart- English and Russian. Settings Indicator language (ENG, RUS) - Select the language to display on the chart; To control the magic (-1: any magic) - Entering the Magic for control (-1: any Magic); Angle of indicator tie - Selecting the angle of the c
Kangaroo Tailz
Brenden Caleb Luebeck
Indicateurs
Looking for an indicator that identifies high-probability price action patterns? Love counter-trend trading? The Kangaroo Tailz indicator might be just for you. This indicator is meant to be used as a reversal detector. I personally would rather enter a position at the beginning of a trend rather than catch the last couple of moves. This indicator does a good job of alerting when price may reverse by identifying price action patterns that occur frequently in markets. Even though this indicator i
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicateurs
Notre indicateur Basic Support and Resistance est la solution dont vous avez besoin pour augmenter votre analyse technique.Cet indicateur vous permet de projeter les niveaux de support et de résistance sur le graphique / Version MT5 Caractéristiques Intégration des niveaux de Fibonacci: avec la possibilité d'afficher les niveaux de Fibonacci aux côtés des niveaux de support et de résistance, notre indicateur vous donne un aperçu encore plus profond du comportement du marché et des zones d'inve
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Indicateur de gestion du risque et de suivi des limites pour traders professionnels et comptes d’évaluation (Prop) Cet outil affiche uniquement sur le graphique des informations précises de gestion du risque et de limites afin de vous aider à décider avec plus de concentration. L’indicateur n’ouvre/ferme/modifie aucune position et n’interfère pas avec les Expert Advisors. Fonctionnalités Suivi du drawdown quotidien et total Calcule et affiche le drawdown quotidien et total sur la base du solde
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicateurs
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "ful
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicateurs
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
SmartSignal Sniper
Ahmed Ismail Muhammad Ismail Al Talhat
Indicateurs
SmartSignal Sniper : Votre Partenaire de Trading Ultime Découvrez la puissance du trading précis avec SmartSignal Sniper. Conçu pour fournir des signaux d'achat et de vente précis, cet outil avancé permet aux traders de tous niveaux de naviguer sur les marchés financiers avec confiance et clarté. Caractéristiques Principales : Précision Millimétrée : SmartSignal Sniper utilise des algorithmes avancés pour fournir des signaux d'achat et de vente précis, aidant les traders à identifier les opportu
PipFinite Energy Beam
Karlo Wilson Vendiola
3.94 (17)
Indicateurs
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
Mac Binary Options Signals
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicateurs
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Indicateurs
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
MFI dashboard MTF
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Indice de Flux Monétaire Multi-temps: données des Symboles sélectionnés pour comparer les tendances actuelles du marché L' indicateur affiche les données de l'indicateur MTF (Indice de Flux Monétaire) de tous les timeframes et Symboles sélectionnés dans un seul tableau, permettant une analyse rapide des tendances actuelles des prix du marché. Mon   outil multifonction : 66+ fonctionnalités  |   Contactez-moi  pour toute question  |   Version MT5 Chaque Symbole peut être personnalisé : supprimé
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Sniper Zones Pro
Thepphawut Piampuechana
Indicateurs
ตัวบ่งชี้ Sniper Zones Pro - คำอธิบายการใช้งาน ตัว บ่งชี้ Sniper Zones Pro ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุ "โซน" ราคาที่สำคัญและจุดเข้า/ออกที่แม่นยำสำหรับการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลกำไรสูงสุดหรือจำกัดความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ทำงานโดยคำนวณและแสดงระดับราคาตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (LWMA) และให้คำแนะนำในการทำกำไร (TP) และหยุดการขาดทุน (SL) แบบไดนามิก ส่วนประกอบและหลักการทำงาน: การคำนวณระดับราคา: เส้นหลัก (L2 - จุดเข้า): เส้นสีแดงนี้แสดง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicateurs
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Gold Flux Signal – Indicateur de signaux sans repaint pour XAUUSD Conçu pour une exécution claire des signaux – Le Gold Flux Signal a été conçu pour fournir des signaux clairs et stables sur XAUUSD , sans repaint ni backpainting – Il a été spécifiquement pensé pour les stratégies de suivi de tendance et de cassure, tout en évitant les signaux parasites – L'indicateur fonctionne uniquement sur des bougies clôturées – Optimisé pour une utilisation sur les unités de temps M1, M5 et H1 Signaux
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Indicateurs
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicateurs
Gold Venamax   - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Indicateurs
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only     5 copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
High low levels
Guner Koca
Indicateurs
on demo mode, use date for testing. for people purchase thise indicator, there is bonus price chanell indicator. high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. there is a histogram move up and down. and there is a level red and blue. when histogram reach the up red level that is top.and reversal is possible. when histogram down and reach blue level that is prices oversold and possible reversal up. this indicator suitable for beginners an
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicateurs
Your success as a forex trader depends on being able to identify when a currency or currency pair is oversold or overbought. If it is strong or weak. It is this concept which lies at the heart of forex trading. Without the Quantum Currency Strength indicator, it is almost impossible. There are simply too many currencies and too many pairs to do this quickly and easily yourself. You need help! The Quantum Currency Strength indicator has been designed with one simple objective in mind. To give you
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicateurs
L'indicateur   Trend Line PRO   est une stratégie de trading indépendante. Il montre le changement de tendance, le point d'entrée de la transaction, ainsi que le calcul automatique de trois niveaux de protection Take Profit et Stop Loss. Trend Line PRO   est parfait pour tous les symboles Meta Trader : devises, métaux, crypto-monnaies, actions et indices. L'indicateur est utilisé dans le trading sur des comptes réels, ce qui confirme la fiabilité de la stratégie. Pour le moment, l'indicateur
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Indicateurs
How To Determine If The Market is Strong Or Weak? Strength Meter uses an Adaptive Algorithm That Detect Price Action Strength In 4 Important Levels! This powerful filter gives you the ability to determine setups with the best probability. Features Universal compatibility to different trading systems Advance analysis categorized in 4 levels Level 1 (Weak) - Indicates us to WAIT. This will help avoid false moves Weak Bullish - Early signs bullish pressure Weak Bearish - Early signs bearish press
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Indicateurs
Tableau de bord du trader ultime — Tradez ce qui bouge Tradez ce qui bouge, avec clarté Cet outil s'amortit dès le premier jour d'utilisation. À presque n'importe quel moment de la journée, un symbole est en tendance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la conscience. Le Tableau de bord du trader ultime (UTD) vous rend instantanément conscient de ce qui bouge et dans quelle direction — afin que vous puissiez suivre le flux plutôt que de le combattre. Alimenté par notre algorithme CSM propri
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Plus de l'auteur
ACeAdxCross
Alberto Cejudo
Indicateurs
Indicador basado en ADX que permite apreciar fácilmente las señales de entrada y salida (cruces de D+ y D-) y si se producen en tendencia o sin ella. Además informa del spread actual y del tiempo de barra restante, en la ventana principal del gráfico Los inputs, time-frames, etc  y la configuración es sencilla para el usuario. Muy útil por su aspecto y colorido, diferente al habitual de este indicador. 
VectorBandsOnChart
Alberto Cejudo
Indicateurs
Background : Indicator On Chart based on my own oscillator ACe_Vector2016. As you can appreciate, this indicator draws two bands on the chart in order to identify long and short opportunities. When the momentum vector oscillator (ACe_Vector2016) crosses the zero line, the indicator On Chart draws a long/short signal (green/red arrow). Also you can identify the trend line on chart (MA): green colour if trend is moving up, and red colour if trend is moving down. This indicator draw up and down non
VectorOcillator
Alberto Cejudo
Indicateurs
Sobre la base del concepto físco de  "Cantidad de Movimiento"  construimos este indicador/oscillador, que pretende darnos idea de entradas y salidas en el mercado. En mecánica clásica, la   cantidad de movimiento   se define como el producto de la masa del cuerpo (volumen) y su velocidad (rapidez con la varía el precio) en un instante determinado. p=M*V Se trata de un indicador/oscilador que pretende identificar momentos de entrada y salida basados en la fuerza o presión a ambos lados del preci
VectorMomentum
Alberto Cejudo
Indicateurs
Indcador/Oscilador basado en el concepto de la física clásica, "Cantidad de movimiento". Fácilmente adaptable a diferentes pares y activos, como a períodos de time frame. Los parámetros de entrada son los que siguen, y pueden modificarse por el usuario: TrendPeriod  = 14;      // Trend period Smooth       = 3;       // Smoothing period TriggerUp    =  0.05;   // Trigger up level TriggerDown  = -0.05;   // Trigger down level
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis