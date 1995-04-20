ACeADXplusKeltner

VectorOcillator Alberto Cejudo Indicateurs

Sobre la base del concepto físco de "Cantidad de Movimiento" construimos este indicador/oscillador, que pretende darnos idea de entradas y salidas en el mercado. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo (volumen) y su velocidad (rapidez con la varía el precio) en un instante determinado. p=M*V Se trata de un indicador/oscilador que pretende identificar momentos de entrada y salida basados en la fuerza o presión a ambos lados del preci