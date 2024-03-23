Atomic Analyst

Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie.

L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à augmenter le potentiel de trading. En utilisant plusieurs couches d'indicateurs complexes, l'Analyste Atomique scanne le graphique et convertit les calculs mathématiques complexes en signaux simples et en couleurs que tout trader débutant peut comprendre et utiliser pour prendre des décisions de trading cohérentes.





L'"Analyste Atomique" est une solution de trading complète adaptée aux traders débutants et expérimentés. Il combine des indicateurs premium et des fonctionnalités de pointe dans une seule stratégie de trading, ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les types de traders.





Stratégie de trading intraday et de scalping : Conçue pour le day trading rapide et précis et les transactions à court terme.

Stratégie de trading swing et quotidien : Peut être utilisée comme un outil fiable pour les day traders et les swing traders qui visent les grands mouvements de prix.

Multi-devises et marchés : Fonctionne sur différents instruments et marchés avec une précision fiable.

Multiples périodes : Peut être utilisé sur plusieurs périodes avec de bonnes performances.

Stabilité : Tous les indicateurs ne repaint pas, ne redraw pas et ne présentent pas de délai, assurant des signaux fiables.

Clarté des signaux : Offre des signaux de flèches pour des points d'entrée et de sortie clairs.

Alertes en temps réel : Garde les traders informés avec des alertes d'entrée en position, de stop loss et de take profit.

Multiples niveaux de take profit : Fournit jusqu'à 8 niveaux de take profit en utilisant Fibonacci.

Analyse approfondie : Fournit une analyse de tendance sur des périodes de temps plus élevées et une surveillance des transactions en direct.

Codage couleur adaptatif : Utilise le codage couleur des bougies pour refléter la force et le momentum du prix.

Interface moderne et conviviale et panneau : Offre toutes les métriques de base et avancées que les traders professionnels utilisent quotidiennement.





Caractéristiques :





Indicateurs non-repainting, non-redrawing et non-lagging

Activations maximales

Explorateur de tendance MTF

Interface graphique utilisateur moderne et conviviale

Multiples indicateurs en un seul

Stratégie de trading intraday, quotidien et swing

Prêt pour les sociétés de trading

Points d'entrée et de sortie et flèches

Alertes par téléphone et par email

Analyse MTF

Calcul du pourcentage de tendance sur toutes les périodes

Stop Loss

Multiples take profits

Trailing stop

Transactions de vente et d'achat

Affichage du pourcentage de gain potentiel avec le nombre total de transactions

Session de trading en direct

Calcul des profits quotidiens, hebdomadaires et totaux en direct

Calcul des commissions quotidiennes en direct

Affichage des prix d'achat et de vente

Affichage du spread en direct

Minuteur de bougie, heure locale et heure du serveur

Statut du terminal connecté/déconnecté

Affichage de la devise du compte

Utilisation du panneau pour changer les périodes





Recommandations :



