Smoothed Trend Histogram MT5 r
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.21
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "Histogramme de tendance lissé" pour MT5, sans repeinture.
- L'indicateur Histogramme de tendance lissé est beaucoup plus efficace que n'importe quel croisement de moyennes mobiles standard.
- Il est particulièrement axé sur la détection des grandes tendances.
- L'indicateur a 2 couleurs : Rouge pour la tendance baissière et Vert pour la tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).
- Avec des alertes mobiles et PC.
- C'est une excellente idée de combiner cet indicateur avec d'autres méthodes de trading : Price Action, Scalping, Momentum trading, autres indicateurs.
