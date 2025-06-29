Dynamic Scalper System

L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance.
Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading.
Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix.

Principe de l'indicateur :
De grandes flèches déterminent la direction de la tendance.
Un algorithme de génération de signaux de scalping sous forme de petites flèches fonctionne au sein des vagues de tendance.
Les flèches rouges indiquent la direction haussière, les flèches bleues la direction baissière.

Des lignes de mouvement de prix sensibles sont tracées dans le sens de la tendance et agissent en synergie avec les signaux des petites flèches.
Les signaux fonctionnent comme suit : l'apparition de lignes au moment opportun génère des signaux d'entrée, le maintien des positions ouvertes tant que les lignes sont présentes et, une fois l'opération terminée, la clôture de la transaction.
Les intervalles de temps recommandés sont M1 à H4.
Les flèches se forment sur la bougie actuelle ; si la bougie suivante s'est ouverte, la flèche de la précédente n'est pas redessinée.

Paramètres d'entrée

Trend Wave Period : la période de la direction de la tendance (grandes flèches) modifie l'intervalle de temps des vagues de tendance. La valeur 1 correspond à la durée maximale de la direction ; plus le paramètre est élevé, plus la durée diminue.

Scalper Arrows Period: la période de calcul des flèches de signal (petites flèches) modifie la fréquence de génération des signaux d'entrée. La valeur 3 correspond à la fréquence maximale ; plus le paramètre est élevé, plus la fréquence des flèches diminue et plus la précision augmente.

Les paramètres peuvent être modifiés pour différentes périodes et instruments de trading. Des alertes sont disponibles pour tous les signaux.
