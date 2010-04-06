Doji Reversal pattern MT5 r

Indicateur Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" pour MT5.





- L'indicateur "Doji Reversal pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ;

- L'indicateur détecte le modèle de retournement Doji sur le graphique où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est celle qui sort :

- Modèle de retournement Doji haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).

- Modèle de retournement Doji baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).

- Avec des alertes PC, Mobile et Email.

- L'indicateur "Doji Reversal pattern" est bon à combiner avec les niveaux de support/résistance.





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.