Index Statistics and Session Level Analysis

Arrêtez de deviner. Commencez à trader avec un avantage statistique.

Les indices boursiers ne se négocient pas comme le forex. Ils ont des sessions définies, des gaps overnight et suivent des modèles statistiques prévisibles. Cet indicateur vous fournit les données de probabilité dont vous avez besoin pour trader des indices comme le DAX, S&P 500 et Dow Jones avec confiance.

Ce qui le rend différent

La plupart des indicateurs vous montrent ce qui s'est passé. Celui-ci vous montre ce qui va probablement se passer ensuite. Chaque jour de trading, l'indicateur analyse votre configuration actuelle par rapport à 100 jours de données historiques. Il trouve des jours avec des gaps similaires, des positions d'ouverture similaires, et calcule exactement à quelle fréquence le prix a atteint des niveaux clés. Fini les devinettes pour savoir si le gap va se combler ou si le plus haut d'hier sera testé. Vous obtenez des pourcentages précis basés sur des données réelles.

Manuel complet avec toutes les entrées expliquées ici : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

Guide de stratégie pour vous aider à trouver d'excellentes configurations ici : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Associez-le avec l'EA Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons pour un day trading d'indices boursiers sans effort - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

Fonctionnalités clés

  • Calculs filtrés par session qui ignorent le bruit overnight
  • Détection automatique du contrôle haussier ou baissier
  • Analyse des gaps montrant les taux de comblement historiques
  • Correspondance de patterns qui trouve des jours statistiquement similaires
  • Pourcentages de probabilité pour atteindre les plus hauts et plus bas de la session précédente, les niveaux journaliers et hebdomadaires
  • Tous les niveaux de prix clés dessinés automatiquement avec des boutons de bascule en un clic

Comment les traders l'utilisent

Un gap baissier ouvre à 15% de la fourchette journalière moyenne en dessous de la clôture d'hier. L'indicateur montre que 82% des gaps similaires se sont comblés pendant la session, généralement à la bougie 8. Vous achetez près de l'ouverture, visant le comblement du gap, et prenez vos profits dans la première heure.

Le prix ouvre en dessous de la fourchette de session d'hier. Les données historiques montrent que 0% des jours similaires ont atteint le plus haut d'hier. Vous évitez de garder des positions longues en espérant de nouveaux plus hauts et vous concentrez plutôt sur des objectifs à la baisse où la probabilité vous favorise.

L'indicateur détecte les Ours en Contrôle après trois clôtures baissières fortes consécutives. Combiné avec le prix en dessous de la moyenne mobile de session, vous avez confirmation pour maintenir des positions courtes et vendre les rallyes.

Conçu pour les traders d'indices sérieux

Quatorze boutons de bascule vous permettent d'afficher ou masquer n'importe quel élément instantanément. Le panneau de statistiques s'auto-dimensionne en fonction du contenu. Les bougies sont numérotées à partir de l'ouverture de session pour que vous sachiez toujours où vous en êtes dans la journée. La barre 18 est mise en évidence car statistiquement, 80% de la fourchette journalière est établie à ce point.

L'intégration du Strategy Tester capture des captures d'écran à chaque clôture de session avec des noms de fichiers intelligents décrivant le pattern de chaque jour, parfait pour construire votre propre avantage statistique par le backtesting visuel.

Tradez plus intelligemment

Quand vous savez que 75% des jours correspondant à votre configuration actuelle ont atteint le plus bas journalier précédent, vous tradez différemment. Quand vous savez que seulement 17% ont atteint la clôture précédente, vous fixez des objectifs réalistes. Cet indicateur transforme votre approche de chaque jour de trading en remplaçant les intuitions par des probabilités.

Fonctionne mieux sur le timeframe M5. Optimisé pour DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq et FTSE 100.

Parfait pour les étudiants Price Action d'Al Brooks

Intégré dans l'indicateur se trouve un système de numérotation des bougies qui suit la même méthodologie enseignée par Al Brooks ainsi que toutes les données statistiques supplémentaires pour vous aider à lire l'action des prix comme un professionnel. Il dispose également d'une logique de course multi-barres qui vous aidera à identifier si les taureaux ou les ours contrôlent le marché. Plusieurs bougies consécutives de la même couleur ? Attendez un pullback contre cette direction et sautez sur la tendance. Entièrement configurable à votre goût avec des entrées de force de bougie et de nombre de bougies consécutives.


