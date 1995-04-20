RaysFX Macd Divergence
- Indicateurs
- Davide Rappa
- Version: 1.1
- Activations: 5
RaysFX MACD Divergence
Presentiamo RaysFX MACD Divergence, un indicatore di trading avanzato progettato per i trader moderni. Questo indicatore utilizza la divergenza MACD, uno dei metodi più affidabili nel mondo del trading, per fornirti segnali di trading precisi e tempestivi.
Caratteristiche principali:
- Divergenza MACD: L’indicatore identifica e traccia le divergenze MACD, fornendo segnali di trading potenzialmente redditizi.
- Personalizzabile: Puoi personalizzare i parametri dell’EMA veloce, dell’EMA lento e del SMA del segnale per adattarli al tuo stile di trading.
- Linee di tendenza automatiche: L’indicatore disegna automaticamente le linee di tendenza MACD e del grafico, risparmiando tempo e riducendo gli errori.
- Commenti sul grafico: Se abilitato, l’indicatore fornisce commenti dettagliati direttamente sul grafico, aiutandoti a comprendere meglio i segnali di trading.