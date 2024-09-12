Dynamic Forex28 Navigator
- Indicateurs
- Bernhard Schweigert
- Version: 1.8
- Mise à jour: 22 octobre 2025
- Activations: 5
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération.
- Tout ce que vous aimiez dans les originaux, désormais amélioré avec de nouvelles fonctionnalités et une plus grande précision.
Principales caractéristiques :
Formule exclusive de force de devise.
- Lignes de force fluides et précises sur toutes les périodes.
- Idéal pour identifier les tendances et les entrées précises.
- Fonctionnalité unique exclusive à cet indicateur.
- Fibonacci appliqué à la force des devises, pas aux graphiques de prix.
- S'adapte à l'activité du marché en temps réel pour des zones de retournement précises.
- La 9e ligne indique si le marché est actif ou passif.
- Essentiel pour chronométrer les transactions.
- Momentum d'ACHAT et de VENTE le plus fort pour chaque devise.
- Achat et vente à double momentum pour 28 paires.
- Avertissements de surachat/survente Outer Range et STOP.
- Alertes de retournement et de retrait.
- Notifications spéciales de modèles de niveaux croisés.
- Appels de données réduits pour des flux de courtiers plus rapides.
- Graphiques de support automatisés pour une fiabilité améliorée.
- Boutons de changement de graphique rapide.
- Disposition intuitive avec des signaux et des informations clairs.
- Convient à tous les traders, des débutants aux experts.
Premiers pas :
- Améliorez votre trading avec Dynamic Forex28 Navigator. Obtenez les informations et les outils dont vous avez besoin pour garder une longueur d'avance sur le marché du Forex.
- Déclencheur de changement de momentum 23. Description : indique que la valeur de momentum actuelle est définie sur 23, ce qui déclenche la flèche de momentum ACHAT et VENTE lorsque les conditions spécifiées sont remplies.
- ACHETER Momentum. Description : affiche la devise avec la plus forte dynamique à la hausse (par exemple, 27 NZD BUY Momentum), en affichant la valeur en vert.
- VENDRE Momentum. Description : Affiche la devise avec la plus forte dynamique à la baisse (par exemple, USD -29 SELL Momentum), en affichant la valeur en rouge.
- Activité du marché. Description : Fournit des conditions de marché complètes et en temps réel avec cinq statuts possibles, y compris des avertissements tels que « Marché volatil !!» pour les périodes de forte volatilité.
- Momentum absolu de la devise. Description : Met en évidence la devise avec le plus de Momentum ACHAT et VENTE, soit le plus fort, soit le plus faible, donnant aux traders un aperçu rapide des mouvements importants du marché.
- Signaux de double momentum sur barre fermée ACHAT/VENTE (avec alerte). Description : Répertorie plusieurs signaux qui répondent aux conditions spécifiées, indiquant le double momentum. Chaque signal comprend la paire de devises, l'action (achat/vente) et la confirmation des conditions remplies (« Niveaux franchis » et « Plage extérieure »), où les devises ont franchi ou atteint les plages extérieures. Cliquer sur un signal ouvre le graphique correspondant.
Tradez à la clôture de la barre, ne repeignez jamais !
Paramètres d'entrée clés pour Dynamic Forex28 Navigator.
Paramètres de momentum BUY & SELL.
- Déclencheur de momentum BUY SELL sur la pente de Fib (18-26). Définit le niveau de Fibonacci du marché BUY & SELL Momentum (pente 23) pour indiquer le momentum.
- Dessiner une flèche de momentum BUY & SELL (sous-fenêtre). Affiche des flèches dans la sous-fenêtre du graphique pour indiquer un momentum BUY & SELL de devise forte.
Paramètres d'alerte de momentum double.
- Dessiner une flèche pour le momentum double (fenêtre principale). Affiche des flèches pour tous les signaux de momentum double détectés (momentum fort pour les devises de base et de cotation).
- Dessiner une ligne en V sur le momentum double. Dessine des lignes verticales sur les signaux de momentum double confirmés avec des filtres.
- Alerte de momentum double.
Paramètres de filtre de momentum double.
- Afficher les informations de la plage extérieure. Affiche les informations de la plage extérieure dans le graphique pour une meilleure analyse.
- Niveau max. de la plage extérieure (100-161). Définit le niveau max. de la plage extérieure pour les zones de survente/surachat.
- Afficher les informations sur les niveaux croisés CS. Affiche les niveaux croisés à côté des informations sur la plage extérieure.
Paramètres d'alerte CS.
- Déclencheur de plage extérieure HIT d'alerte. Alerte lorsque la force de la devise atteint les niveaux de Fibonacci du marché de la plage extérieure.
- Déclencheur de plage extérieure HOOK d'alerte. Envoie des alertes de retrait/inversion lorsque la force de la devise retombe par rapport à la plage extérieure.
Paramètres Inversion ou sortie.
- HIT du niveau extérieur d'alerte. Alerte lorsque la plage extérieure de Fib est atteinte.
- Hook de niveau extérieur HOOK (inversion). HOOK d'inversion d'alerte pour les inversions potentielles.
- Niveau de déclenchement de la Fib extérieure HOOK (161-262). Niveau de Fib pour au-dessus.
- Crochet min Dual Momentum (20-48).
- Flèche de HOOK d'inversion de dessin (pouce).
- Tracer l'arrêt de la Fib extérieure. Indique les niveaux d'arrêt Fibonacci extérieurs du marché sur le graphique.
- Valeur d'arrêt Fibonacci extérieur (100-261). Minimum Fib pour ci-dessus.
Paramètres d'alerte CS CROSS.
- Activer les fonctions de niveaux croisés de devises. Active les signes de niveaux croisés de devises pour les signaux clés du marché.
- Pente de Fibonacci croisée (20-46). Momentum double minimum.
- Alerte Niveaux croisés de devises. Alertes pour les événements de niveaux croisés de devises lorsqu'ils sont activés.
Paramètres d'alerte généraux.
- Activer les alertes contextuelles. Active les alertes contextuelles pour les événements clés du marché.
- Envoyer des alertes par e-mail. Envoie des alertes par e-mail pour les signaux de force des devises.
- Envoyer des notifications push. Envoie des notifications push sur votre téléphone pour les alertes.
Autres paramètres.
- Ouvrir rapidement le graphique dans une nouvelle fenêtre. Permet de changer rapidement de graphique en cliquant sur deux noms de devises ou sur les boutons d'alerte, en ouvrant la nouvelle paire dans une fenêtre séparée.
- Ouvrir les graphiques de support. Ouvre les graphiques de support pour maintenir les flux de courtiers à jour et fiables.
- Exclure les paires des alertes. Spécifiez les paires à exclure des alertes à l'aide d'une liste séparée par des virgules.
- Utilisez le code PIN pour les experts (EA). Envoie un code PIN aux conseillers experts pour des performances améliorées.
Conseils :
- Utilisez mon modèle.Envoyez-moi un message pour demander le pack de démarrage !
- Utilisez « ouvrir le graphique dans une nouvelle fenêtre » si vous ne souhaitez pas interrompre l'indicateur.
- Restez dans la tendance (Momentum) de la période la plus élevée.
- Recherchez la devise Dual Momentum comme configuration de transaction.
- SPÉCIAL : Pour mettre à jour l'historique des graphiques MT4, 7 graphiques de support seront ouverts (voir le manuel) ! Cette fonction peut être désactivée.
- Consultez mes actualités et mes blogs sur le profil pour connaître le système de trading et les exemples de trading.
Je vous aiderai toujours si vous avez des questions.
Je vous souhaite de nombreux pips verts à l'avenir.
Cordialement, Bernhard
(Remarque : cette page a été traduite automatiquement. Pour la version originale en anglais, veuillez visiter : https://www.mql5.com/en/market/product/122172)
The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.