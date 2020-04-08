Nirvana prop controler MT4

Indicateur de gestion du risque et de suivi des limites pour traders professionnels et comptes d’évaluation (Prop)

Cet outil affiche uniquement sur le graphique des informations précises de gestion du risque et de limites afin de vous aider à décider avec plus de concentration. L’indicateur n’ouvre/ferme/modifie aucune position et n’interfère pas avec les Expert Advisors.

Fonctionnalités

  • Suivi du drawdown quotidien et total
    • Calcule et affiche le drawdown quotidien et total sur la base du solde (Balance) ou de l’equity (paramétrable).
    • Affiche le pourcentage restant avant d’atteindre les limites définies.
  • Panneau clair et professionnel sur le graphique
    • Tableau récapitulatif: Balance, Equity, P/L en cours, DD quotidien/total et seuils d’alerte.
    • Interface épurée et lisible pour une meilleure concentration.
  • Dimensionnement de position basé sur le risque
    • Calcule le volume approximatif selon un risque en pourcentage/montant fixe et le stop loss choisi.
    • Affiche le ratio risque/rendement (R:R) et les niveaux d’entrée, SL et TP sur le graphique.
  • Alertes et notifications
    • Alerte à l’approche des seuils de DD quotidien/total (seuil paramétrable).
    • Notification lorsque le prix atteint SL/TP ou pour d’autres événements définis.
    • Envoi de notifications sur desktop et mobile.
  • Compatibilité et non‑ingérence
    • L’indicateur est purement informatif et n’exécute ni ne gère d’ordres.
    • Utilisable simultanément sur plusieurs graphiques et symboles.
    • Utilisable même dans des environnements où les Expert Advisors ne sont pas autorisés.

Mode d’emploi

  1. Appliquez l’indicateur au symbole et à l’unité de temps souhaités.
  2. Réglez les limites quotidiennes/totales, la base de calcul (Balance/Equity) et le fuseau horaire ou l’heure de réinitialisation quotidienne.
  3. Définissez le risque par trade, le stop loss, le ratio R:R et les seuils d’alerte.
  4. Vérifiez les niveaux SL/TP et les informations du panneau et intervenez selon votre propre stratégie.
  5. Activez les notifications pour les alertes importantes si besoin.

Notes et limites

  • Cet outil ne fournit pas de signaux d’achat/vente; il affiche uniquement des calculs de gestion du risque.
  • Son objectif est d’aider au suivi des limites et à la réduction des erreurs humaines. Aucune garantie n’est fournie quant à la rentabilité, la réussite des évaluations ou les résultats de trading.
  • Les résultats dépendent de la stratégie, de la gestion du capital et des conditions de marché. Testez en démo ou sur données historiques avant un usage en réel.
  • La responsabilité finale de toute décision de trading incombe à l’utilisateur. Ce produit ne constitue pas un conseil en investissement.

Cet outil est disponible pour MetaTrader 5 via le lien ci‑dessous :
https://www.mql5.com/en/market/product/146237?source=Site+Market+MT5+Indicator+Rating006


