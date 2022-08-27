Ultimate Sniper Dashboard

4.82
Prix réduit à 299 $ ! Les prix peuvent augmenter à l'avenir ! Lisez la description ci-dessous !


Meilleur système d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper : NIVEAUX DYNAMIQUES ULTIMES. (Veuillez consulter mes produits)
L'Ultimate Sniper Dashboard fonctionne UNIQUEMENT sur les marchés en direct en raison des limites des tests multidevises de MT4.

Voici l'Ultimate-Sniper Dashboard ! Notre meilleur produit qui contient à la fois HA-Sniper, MA-Sniper et de nombreux modes spéciaux. L'Ultimate Sniper Dashboard est une bête absolue ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ne manquez plus jamais un mouvement !
Pour les traders qui aiment la simplicité et les pips, nous avons un PRODUIT SPECIAL pour vous. Simple par nature, le tableau de bord fait tout le travail en examinant 28 paires de devises sur la base de multiples algorithmes personnalisés. Avec UN seul graphique, vous pouvez lire le marché comme un pro. Imaginez à quel point votre trading peut s'améliorer si vous pouvez déterminer la direction de n'importe quelle paire FOREX exactement quand elle commence à bouger.
 
Notre système est conçu pour trouver des signaux à haute probabilité et envoyer des alertes aux utilisateurs en TEMPS RÉEL. Pas de décalage ou de faux signaux.
Pour garder vos graphiques propres, vous pouvez cacher Ultimate-Sniper lorsque vous n'en avez pas besoin. Il suffit d'appuyer sur le bouton flèche pour cacher le tableau de bord.
Ultimate-Sniper fonctionne sur tous les horizons temporels, de l'échelle 1 minute à l'échelle mensuelle, ce qui vous permet de repérer rapidement la tendance sur n'importe quel horizon temporel à partir duquel vous choisissez de trader.
Les signaux à forte probabilité apparaissent sur un horizon temporel tandis que vous engrangez les pips sur un horizon temporel inférieur pour tirer le meilleur parti du mouvement. Le système est conçu pour vous faciliter non seulement l'identification des devises fortes et faibles, mais aussi pour vous montrer quand trader, quand ne pas trader et comment sortir des bénéfices.


Ultimate-Sniper fonctionne tout simplement, quelle que soit l'échelle de temps que vous utilisez. C'est un grand avantage pour les scalpeurs et les swing traders.
Pour trader avec Ultimate-Sniper, nous l'avons optimisé pour utiliser les paramètres suivants :
H1 Ultimate-Sniper Signals = Entrées 1 minute
Signaux Ultimate-Sniper H4 = Entrées de 1 minute à 5 minutes
Signaux Ultimate-Sniper D1 = Entrées de 1 minute à 15 minutes
W1 Ultimate-Sniper Signals = entrées de 1 minute à 1 heure
Signaux Ultimate-Sniper mensuels = entrées de 1 minute à 4 heures


Ultimate-Sniper Dashboard calcule automatiquement les signaux pour chaque période et chaque paire de devises et utilise ces informations pour déterminer la force globale de chacun des 8 indices AUD, NZD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, JPY.
Chaque indice a sa propre section, et son propre code couleur.
Vert complet = indice complètement fort
Vert partiel = Indice partiellement fort
Rouge partiel = Indice partiellement faible
Rouge complet = Indice complètement faible


La stratégie est très simple.
ASSOCIEZ UN INDICE FORT (VERT) ET UN INDICE FAIBLE (ROUGE) SUR L'ÉCHELLE DE TEMPS SUPÉRIEURE ET RÉALISEZ DES TRANSACTIONS SUR L'ÉCHELLE DE TEMPS INFÉRIEURE.
Par exemple : Si le GBP est complètement VERT, et le JPY est complètement ROUGE sur H1, il est temps d'ACHETER GBPJPY sur 1 Minute. C'est simple !

Le nombre indique combien de bougies le signal a été activé afin que vous soyez sûr qu'il ne se répète pas.
Le tableau de bord d'Ultimate-Sniper a été optimisé par défaut, mais vous pouvez changer les paramètres pour différents paramètres de moyenne mobile. Le tableau de bord calculera automatiquement en utilisant les paramètres que vous avez choisis.


Veuillez noter : Vous ne pouvez pas avoir plus d'un tableau de bord Sniper activé à la fois par application MT4.
Le ABH-Sync Scroller pour MT4 est nécessaire pour utiliser le mode 'Backtest' intégré.


Cette section définit le nombre que vous souhaitez que la force et la faiblesse atteignent avant de recevoir une alerte. Le tableau de bord est optimisé avec les meilleurs paramètres.
Complètement Fort Compte : 7
Compte partiellement fort : 5
Compteur complètement faible : 7
Compte Partiellement Faible : 5
Avis 29
Henk Bruinekreeft
89
Henk Bruinekreeft 2024.07.15 16:10 
 

Truly like the simplicity of the strategy and in general the simple things have shown to work the best !!! In addition it saves me a lot of daily work scanning all these charts !! Overall a great product.

Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:12 
 

Ultimate Sniper Dashboard it a powerful dashboard i get it this week with the Ultimate Dynamic Levels so now i get all product am very happy thx Hispraise Chinedum Abraham great work

greencastle94
94
greencastle94 2023.07.26 18:29 
 

Trading is seperated with two factor, 50% job is to find the trend momentum and 50% to find entry to enjoy the trend momentum. And the Dashboard has absolutely amazing job to find the trend momentum for me. I just need to find an entry to enjoy the trend move showed by the Dashboard. Amazing product and hopefully Hispraise will keep improving this Dashboard in the future..

Thanks for this amazing Dashboard, Hispraise.. 5 Stars for you..

RetirewithMax
114
RetirewithMax 2024.07.30 19:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2024.07.30 20:54
Hello friend, Thank you for your purchase. I'm happy you like the tool. I have just sent you a dm. Please check.
Henk Bruinekreeft
89
Henk Bruinekreeft 2024.07.15 16:10 
 

Truly like the simplicity of the strategy and in general the simple things have shown to work the best !!! In addition it saves me a lot of daily work scanning all these charts !! Overall a great product.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2024.07.15 16:13
Thank you, Henk.
Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:12 
 

Ultimate Sniper Dashboard it a powerful dashboard i get it this week with the Ultimate Dynamic Levels so now i get all product am very happy thx Hispraise Chinedum Abraham great work

greencastle94
94
greencastle94 2023.07.26 18:29 
 

Trading is seperated with two factor, 50% job is to find the trend momentum and 50% to find entry to enjoy the trend momentum. And the Dashboard has absolutely amazing job to find the trend momentum for me. I just need to find an entry to enjoy the trend move showed by the Dashboard. Amazing product and hopefully Hispraise will keep improving this Dashboard in the future..

Thanks for this amazing Dashboard, Hispraise.. 5 Stars for you..

Eric Raygoza
183
Eric Raygoza 2023.06.22 16:41 
 

Thank You Hispraise.

Frank Paetsch
7522
Frank Paetsch 2023.05.31 13:40 
 

very strong indicator. Good

Derrick Row
24
Derrick Row 2023.05.29 11:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.29 13:10
Lol, thank you so much!
[Supprimé] 2023.05.23 10:20 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.29 13:10
I have sent you a pm.
David T
303
David T 2023.05.13 17:15 
 

Very useful tool and I stress it's a tool and not a stand-alone indicator. Great for confirmation of not only a change in trend but just the current direction of the price. Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. I was not able to watch the indicator for too long during the active sessions but the dashboard provides a good view of the state of the forex pairs at a glance.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.23 22:15
I appreciate your honest review. Thank you!
tonysaulet
439
tonysaulet 2023.04.20 11:40 
 

High quality tool that is worth its price, Do not hesitate to buy its little brother "Ultimate Dynamic Levels" which will help you to gain precision in your entries, the two tools complement each other very well.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.23 22:14
Thank you for your kind review!
jason goh
512
jason goh 2023.04.09 14:09 
 

Great indicator! Clear and informative

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.04.18 13:35
Thank you for your review!
elite luis
3483
elite luis 2023.03.01 08:43 
 

I've tried so many and Author Hispraise scanner and strategy is the Best, this the flagship product and Author is super prompt, dedicated and passionate in what he's doing 100% with open mind to listen to idea suggestion from his customer and constantly making improvement and updates with new feature and enhancement to make trading stress free and no brainer on when to enter exit trade, is well worth best buy for 2023! 5 stars! Have both Ultimate Sniper and Ultimate Dynamic Level, worth every penny! Thanks again for the amaing tool and strategy for sharing your knowledge generously really appreciate! Cannot Thank you enough....

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.03.01 09:21
You're welcome and many thanks for your amazing review. I appreciate!
chicobo
112
chicobo 2023.02.27 16:04 
 

This is an excellent dashboard and great customer support.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.27 16:49
Thank you for your honest review!
Rusli
161
Rusli 2023.02.22 14:00 
 

The best indicator i ever bought, it has been guiding me to built my confidence. Combine with Ultimate Dynamic Levels indicator and Click Trade Manager indicator, with this 3 powerfull tools make my trading journey go to the next level. Thanks for the hard work Abraham. GBU

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.23 16:34
Thank you for your honest review! I appreciate.
LQ1
103
LQ1 2023.02.11 14:43 
 

Very happy with this Indicator, I would recommend it. I have had Dashboards in the paste and they where hard to follow but this one is straight forward and simple to use and support is very good

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.15 11:39
Thank you!
Jenny LK
1993
Jenny LK 2023.02.08 18:13 
 

I love this idea. It works exactly as described so far. But price is a bit high

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.09 00:37
Thank you for your honest review.
Irfan
1392
Irfan 2023.02.03 10:01 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.03 12:50
Thank you!
Ted NO FX
1743
Ted NO FX 2022.11.23 23:11 
 

Something is wrong here. Author of this indicator dont answer my messages, he read but not answer. I suggest to dont buy this indicator. Its to worth it as per now.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.12.06 16:47
I am sorry for your inconvenience, but the custom modifications you are requesting are not feasible at the moment since they do not affect the core functionality of the product. I will consider adding them to a future version.
M Iqbal Akbar
3967
M Iqbal Akbar 2022.11.17 01:48 
 

With this indicator we can trade 28 pairs without missing a single of momentum for entry, and the probability of winning is so high. Very suitable for follow trend trading.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.11.18 08:02
Thank you!
Coco77
789
Coco77 2022.11.08 10:08 
 

It looks promising to use this indicator

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Réponse du développeur Hispraise Chinedum Abraham 2022.11.08 10:12
Thanks for your review.
