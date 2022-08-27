Prix réduit à 299 $ ! Les prix peuvent augmenter à l'avenir ! Lisez la description ci-dessous !





Meilleur système d'entrée pour le tableau de bord Ultimate Sniper : NIVEAUX DYNAMIQUES ULTIMES. (Veuillez consulter mes produits)

L'Ultimate Sniper Dashboard fonctionne UNIQUEMENT sur les marchés en direct en raison des limites des tests multidevises de MT4.



Voici l'Ultimate-Sniper Dashboard ! Notre meilleur produit qui contient à la fois HA-Sniper, MA-Sniper et de nombreux modes spéciaux. L'Ultimate Sniper Dashboard est une bête absolue ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ne manquez plus jamais un mouvement !

Pour les traders qui aiment la simplicité et les pips, nous avons un PRODUIT SPECIAL pour vous. Simple par nature, le tableau de bord fait tout le travail en examinant 28 paires de devises sur la base de multiples algorithmes personnalisés. Avec UN seul graphique, vous pouvez lire le marché comme un pro. Imaginez à quel point votre trading peut s'améliorer si vous pouvez déterminer la direction de n'importe quelle paire FOREX exactement quand elle commence à bouger.



Notre système est conçu pour trouver des signaux à haute probabilité et envoyer des alertes aux utilisateurs en TEMPS RÉEL. Pas de décalage ou de faux signaux.

Pour garder vos graphiques propres, vous pouvez cacher Ultimate-Sniper lorsque vous n'en avez pas besoin. Il suffit d'appuyer sur le bouton flèche pour cacher le tableau de bord.

Ultimate-Sniper fonctionne sur tous les horizons temporels, de l'échelle 1 minute à l'échelle mensuelle, ce qui vous permet de repérer rapidement la tendance sur n'importe quel horizon temporel à partir duquel vous choisissez de trader.

Les signaux à forte probabilité apparaissent sur un horizon temporel tandis que vous engrangez les pips sur un horizon temporel inférieur pour tirer le meilleur parti du mouvement. Le système est conçu pour vous faciliter non seulement l'identification des devises fortes et faibles, mais aussi pour vous montrer quand trader, quand ne pas trader et comment sortir des bénéfices.





Ultimate-Sniper fonctionne tout simplement, quelle que soit l'échelle de temps que vous utilisez. C'est un grand avantage pour les scalpeurs et les swing traders.

Pour trader avec Ultimate-Sniper, nous l'avons optimisé pour utiliser les paramètres suivants :

H1 Ultimate-Sniper Signals = Entrées 1 minute

Signaux Ultimate-Sniper H4 = Entrées de 1 minute à 5 minutes

Signaux Ultimate-Sniper D1 = Entrées de 1 minute à 15 minutes

W1 Ultimate-Sniper Signals = entrées de 1 minute à 1 heure

Signaux Ultimate-Sniper mensuels = entrées de 1 minute à 4 heures





Ultimate-Sniper Dashboard calcule automatiquement les signaux pour chaque période et chaque paire de devises et utilise ces informations pour déterminer la force globale de chacun des 8 indices AUD, NZD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, JPY.

Chaque indice a sa propre section, et son propre code couleur.

Vert complet = indice complètement fort

Vert partiel = Indice partiellement fort

Rouge partiel = Indice partiellement faible

Rouge complet = Indice complètement faible





La stratégie est très simple.

ASSOCIEZ UN INDICE FORT (VERT) ET UN INDICE FAIBLE (ROUGE) SUR L'ÉCHELLE DE TEMPS SUPÉRIEURE ET RÉALISEZ DES TRANSACTIONS SUR L'ÉCHELLE DE TEMPS INFÉRIEURE.

Par exemple : Si le GBP est complètement VERT, et le JPY est complètement ROUGE sur H1, il est temps d'ACHETER GBPJPY sur 1 Minute. C'est simple !



Le nombre indique combien de bougies le signal a été activé afin que vous soyez sûr qu'il ne se répète pas.

Le tableau de bord d'Ultimate-Sniper a été optimisé par défaut, mais vous pouvez changer les paramètres pour différents paramètres de moyenne mobile. Le tableau de bord calculera automatiquement en utilisant les paramètres que vous avez choisis.





Veuillez noter : Vous ne pouvez pas avoir plus d'un tableau de bord Sniper activé à la fois par application MT4.

Le ABH-Sync Scroller pour MT4 est nécessaire pour utiliser le mode 'Backtest' intégré.





Cette section définit le nombre que vous souhaitez que la force et la faiblesse atteignent avant de recevoir une alerte. Le tableau de bord est optimisé avec les meilleurs paramètres.

Complètement Fort Compte : 7

Compte partiellement fort : 5

Compteur complètement faible : 7

Compte Partiellement Faible : 5