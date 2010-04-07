Morning Star pattern ms

Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4.





- L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai.

- L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous).

- L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





