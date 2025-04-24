Grid Master EA mt

GRID MASTER EA est un système avancé de trading multi-paires avec couverture de grille !





L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché.





Contrairement à de nombreux autres EA à grille, Grid Master offre un fonctionnement très sécurisé.





Utilisez les fichiers Set_files de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





- Les points d'entrée et de sortie sont automatiquement ajustés par l'EA en fonction de la volatilité du marché.

- L'Expert Advisor peut gérer simultanément les ordres d'achat et de vente sur chaque paire.

- L'EA peut exécuter trois paires simultanément ; les fichiers Set_files correspondants vous attendent dans la section « Commentaires ».

- Le robot crée automatiquement une grille dynamique en fonction de la volatilité.

- Pas d'exigence de spread serré - L'EA est utilisable sur n'importe quel compte.

- Le système ne gaspille pas d'argent en commissions comme le font de nombreux scalpers ; utilisez simplement un compte standard.

- Calcul automatique du premier ordre dans la grille en fonction du solde du compte par défaut.

- Période : M5.

- Paires de trading : NZDCAD, AUDNZD, AUDCAD.

- Heures d'ouverture : EA est disponible 24h/24 et 5j/7.

- Le solde minimum requis pour utiliser EA est de 20 USD pour 2 paires ou de 100 USD pour 3 paires (avec des comptes centraux).

- Le solde recommandé pour utiliser EA est de 2 000 USD pour 2 paires ou de 10 000 USD pour 3 paires (avec des comptes standard).





Installation :

(Si vous prévoyez d'utiliser seulement 2 paires, sélectionnez NZDCAD, AUDNZD).

- Si vous prévoyez d'utiliser 3 paires, ouvrez les 3 graphiques suivants :

NZDCAD, AUDNZD, AUDCAD.

- Sélectionnez l'intervalle de temps M5 sur chaque graphique.

- Associez un Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le fichier « Set_file » correspondant à EA (consultez tous les fichiers Set_files dans la section « Commentaires » de cette page web).

- Laissez le PC fonctionner 24h/24 et 7j/7 (OU utilisez simplement un VPS à la place du PC) pour permettre à EA de faire son travail.





IMPORTANT :

- Les paramètres MAGIC pour l'achat/la vente doivent toujours être différents.

- Les MAGIC ne doivent pas être similaires sur différentes paires ; utilisez les fichiers Set_files recommandés.

Ce produit original est proposé uniquement sur ce site web MQL5.