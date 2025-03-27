Adjustable Fractals mr

"Adjustable Fractals" - est une version avancée de l'indicateur fractal, un outil de trading très utile !





- Comme nous le savons, l'indicateur fractal standard mt4 n'a aucun paramètre - c'est très gênant pour les traders.

- Les fractales ajustables ont résolu ce problème - il dispose de tous les paramètres nécessaires :

- Période réglable de l'indicateur (valeurs recommandées - supérieures à 7).

- Distance réglable par rapport aux hauts/bas du prix.

- Conception réglable des flèches fractales.

- L'indicateur dispose d'alertes mobiles et PC intégrées.

Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.