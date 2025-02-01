Gold ISIS MT4

EA Gold Isis – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !

Bonjour ! Je suis EA Gold Isis, le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les traders.







Qu'est-ce qui rend EA Gold Isis différent ?





- Stop Loss dynamique (SL) : L'EA utilise un Stop Loss basé sur la plage de prix des dernières bougies. Cela garantit que le SL s'adapte de manière flexible aux conditions du marché, protégeant votre compte plus efficacement à mesure que le marché évolue.





- Stratégies de trading diverses : L'EA est équipé de 3 stratégies de trading, chacune capable d'ouvrir jusqu'à 3 positions simultanément, permettant un total de 9 positions en même temps.





- Trailing Stop flexible : Une fonction de verrouillage des bénéfices utilisant un trailing stop est incluse. Vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité en fonction de vos préférences personnelles.





- La sécurité avant tout : Chaque trade est accompagné d'un SL prédéfini pour protéger votre compte contre les risques imprévus.







Comment fonctionne EA Gold Isis ?





1. Pas de stratégies risquées :

- N'utilise pas de stratégies Martingale ou Grid.

- N'effectue pas de trades sans SL.





2. Pas de "fausse IA" :

- EA Gold Isis est un véritable système de trading.

- Contrairement à d'autres EA qui font de la publicité pour "IA" tout en comptant secrètement sur des stratégies Martingale ou Grid pour induire les clients en erreur.





3. Axé sur les résultats à long terme :

- Bien que l'EA ne fournisse pas de résultats parfaits de backtest, le système de trading est optimisé pour viser des profits durables à long terme.





4. Niveaux de risque flexibles :

- Prend en charge des paramètres de risque allant du très faible au très élevé, répondant aux besoins individuels de chaque trader.







Détails de la configuration de l'EA





- Période de temps : M15

- Paire de devises : XAU/USD

- Paramètres d'entrée : Utilisez les paramètres par défaut ou personnalisez-les si nécessaire.

- Type de compte : Tous (comptes à faible spread recommandés)

- Capital recommandé :

- 1000 $ pour 1 stratégie

- 2000 $ pour 2 stratégies

- 3000 $ pour 3 stratégies

- VPS : Un VPS haute vitesse est recommandé pour garantir des performances stables de l'EA.







Notes de risque





- Les résultats des backtests sont uniquement à titre de référence : Les backtests ne reflètent pas pleinement les résultats réels du trading.

- La performance varie selon le courtier : Les résultats peuvent différer d'un courtier à l'autre.

- Évitez les risques élevés : L'utilisation de paramètres de risque élevé peut entraîner des drawdowns excessifs.







En conclusion





EA Gold Isis est bien plus qu'un simple EA de trading de l'or. C'est une solution fiable conçue pour vous aider à obtenir des profits durables. Avec de véritables stratégies de trading, de la flexibilité et une approche axée sur la sécurité, cet EA changera votre perception du trading automatisé de l'or.





Essayez EA Gold Isis dès aujourd'hui et laissez-le vous accompagner sur votre chemin vers le succès dans le trading !