Automatisez votre stratégie Fimathe MT4 - Commerce avec efficacité et précision





Description :

La stratégie Fimathe est largement reconnue pour sa rentabilité, mais elle est également réputée pour nécessiter de longues heures de surveillance du marché. Pour remédier à ce problème, nous vous présentons Fimathe MT4, un robot qui automatise l'exécution de votre stratégie.





Comment ça marche :

Fimathe MT4 fonctionne en mode "semi-automatique". Vous effectuez votre analyse et le robot exécute les transactions en fonction de celle-ci.





Avantages :

Éliminez le besoin d'attendre des heures devant l'écran pour passer un ordre. Le robot applique automatiquement la technique "zéro zéro" (Breakeven) lorsque cela est approprié. Évitez de manquer des opportunités en ne surveillant pas constamment le marché. Prenez des décisions commerciales dénuées d'émotions et maintenez votre discipline. Faites mettre en œuvre votre analyse de manière précise.





Pourquoi acquérir cet EA :

Stratégie éprouvée : Notre EA intègre une stratégie gagnante, développée et testée pour tirer parti des tendances du marché. Avec des résultats prouvés dans diverses conditions de marché, il offre une approche solide pour le trading.

Automatisation fiable : En acquérant cet EA, vous automatisez l'exécution de votre stratégie. Cela signifie que vous n'avez pas à passer des heures devant l'ordinateur à surveiller le marché. L'EA fait le gros du travail pour vous, en exécutant des transactions selon les critères que vous avez définis.





Paramètres personnalisables :

Période d'exécution (Grafico_execucao) : Choisissez le graphique d'exécution pour déterminer la clôture de la bougie.

Première ligne (Primeira_linha) : Définissez la première ligne comme le dernier point bas en cas de tendance à la baisse ou le dernier point haut en cas de tendance à la hausse pour identifier le canal de référence.

Deuxième ligne (Segunda_linha) : Établissez la deuxième ligne comme référence pour la taille du canal.

Ventes autorisées (Permite_vendas) : Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas effectuer d'opérations de vente.

Achats autorisés (Permite_compras) : Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas effectuer d'opérations d'achat.

Quantité d'ordres autorisée (Qtd_Ordens_Permitidas) : Définissez combien d'opérations l'EA peut effectuer. (Par exemple : 1 - seulement la première opération, 2 - la première et la cousue, si réglé sur 0, il opérera automatiquement et effectuera toutes les transactions)

Canaux de prise de profit (Canais_para_Take) : Choisissez le nombre de canaux pour votre Take Profit, où chaque niveau se compose de deux canaux.

Région de prise de profit, achat (Região_take, _Compra) : Définissez une région spécifique pour le Take Profit lors des opérations d'achat.

Région de prise de profit, vente (Região_take, _Venda) : Définissez une région spécifique pour le Take Profit lors des opérations de vente.

Taille de lot : Configurez la taille du lot d'entrée.

Trailing Stop avancé (Surfada) : Activez cette option si vous préférez une stratégie de "surf" au lieu d'un Take Profit fixe.

Break-even sans fermeture de bougie (ZeroZero_sem_fechamento) : Activez pour appliquer automatiquement le "zéro-zéro" pendant le sous-cycle sans attendre la fermeture de la bougie.

Trailing Stop avancé sans fermeture de bougie (Surfada_sem_fechamento) : Activez pour ajuster le Stop Loss pendant le surf sans attendre la fermeture de la bougie.

% Marge de prise (Pourcentage pour prendre) : Pourcentage de la marge du canal laissée pour prendre.

% Marge d'arrêt (Pourcentage pour arrêter) : Pourcentage de la marge du canal laissée pour arrêter.

Fermer en cas d'arrêt : "True" - ferme l'ordre lorsqu'il atteint l'arrêt, "False" - ferme l'ordre chaque fois qu'une bougie se ferme en dehors de la boîte.





Recommandations :

Cet EA fonctionne en mode "semi-automatique" et nécessite des connaissances de la technique Fimathe pour une utilisation efficace.





Contactez-nous :

Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et recueillir votre expérience avec l'EA. Vos commentaires sont essentiels pour nous permettre d'améliorer et d'accroître votre potentiel de profit.



