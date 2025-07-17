CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle

Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision.

Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des dizaines de trades chaque jour grâce à des signaux générés en temps réel par IA et à une analyse intelligente du comportement du prix.

Les performances réelles montrent des profits quotidiens constants de $100 à $200, avec plus de 50 opérations par jour, assurant une croissance régulière et évolutive du compte.

Spécifications du système :

Symbole : XAUUSD (Or)

Unité de temps : M5 (5 minutes)

Style de trading : Scalping automatisé

Transactions quotidiennes : 50+

Profit journalier moyen : $100 à $200

Capital minimum : $1200 (Recommandé : $2000 pour des performances optimales)

Suivi en direct :

myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012

Real account: Exness-Real12 id : 39120530 m.p : 111@Meta

Join the public chat group: Click here

Telegram : t.me/EANEXON ou t.me/NEXONEA

Fonctionnalités clés :

Algorithmes IA avancés pour des décisions rapides et précises

100 % automatisé, aucune expérience requise

S’adapte automatiquement aux conditions du marché

Gestion des risques intégrée pour protéger le capital

Convient aux débutants comme aux traders expérimentés

Environnement recommandé :

Plateforme MetaTrader 4

Hébergement VPS pour un trading stable et fiable







