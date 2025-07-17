Cherma Mt4
- Experts
- Hicham Chergui
- Version: 1.1
- Activations: 15
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle
Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision.
Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des dizaines de trades chaque jour grâce à des signaux générés en temps réel par IA et à une analyse intelligente du comportement du prix.
Les performances réelles montrent des profits quotidiens constants de $100 à $200, avec plus de 50 opérations par jour, assurant une croissance régulière et évolutive du compte.
Spécifications du système :
-
Symbole : XAUUSD (Or)
-
Unité de temps : M5 (5 minutes)
-
Style de trading : Scalping automatisé
-
Transactions quotidiennes : 50+
-
Profit journalier moyen : $100 à $200
-
Capital minimum : $1200 (Recommandé : $2000 pour des performances optimales)
Suivi en direct :
myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
Real account: Exness-Real12
id : 39120530
m.p : 111@Meta
Join the public chat group: Click here
Telegram : t.me/EANEXON ou t.me/NEXONEA
Fonctionnalités clés :
-
Algorithmes IA avancés pour des décisions rapides et précises
-
100 % automatisé, aucune expérience requise
-
S’adapte automatiquement aux conditions du marché
-
Gestion des risques intégrée pour protéger le capital
-
Convient aux débutants comme aux traders expérimentés
Environnement recommandé :
-
Plateforme MetaTrader 4
-
Hébergement VPS pour un trading stable et fiable
Thank you for making such a great ea. I lost my entire balance of $150 on the first day of testing. Since then, I've been making over $100 a day for several weeks. There were a few risky moments during the trade, but I ultimately ended up with a profit.. So far, I'm very satisfied. Please tell me the information below InpStopLoss=530 Is S/L for individual positions or the entire position? InpLotPercent=0.00001 USEMOVETOBREAKEVEN=true WHENTOMOVETOBE=10.0 PIPSTOMOVESL=5.0 Mom_Sell=0.3 Mom_Buy=0.3 Can you explain the above?