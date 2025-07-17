Cherma Mt4

3.15

CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle

Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision.

Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des dizaines de trades chaque jour grâce à des signaux générés en temps réel par IA et à une analyse intelligente du comportement du prix.

Les performances réelles montrent des profits quotidiens constants de $100 à $200, avec plus de 50 opérations par jour, assurant une croissance régulière et évolutive du compte.

Spécifications du système :

  • Symbole : XAUUSD (Or)

  • Unité de temps : M5 (5 minutes)

  • Style de trading : Scalping automatisé

  • Transactions quotidiennes : 50+

  • Profit journalier moyen : $100 à $200

  • Capital minimum : $1200 (Recommandé : $2000 pour des performances optimales)

Suivi en direct :

myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012


Real account: Exness-Real12

                      id : 39120530

                       m.p : 111@Meta


Join the public chat group: Click here
Telegram : t.me/EANEXON ou t.me/NEXONEA

Fonctionnalités clés :

  • Algorithmes IA avancés pour des décisions rapides et précises

  • 100 % automatisé, aucune expérience requise

  • S’adapte automatiquement aux conditions du marché

  • Gestion des risques intégrée pour protéger le capital

  • Convient aux débutants comme aux traders expérimentés

Environnement recommandé :

  • Plateforme MetaTrader 4

  • Hébergement VPS pour un trading stable et fiable



Avis 14
Hyoseog Kim
161
Hyoseog Kim 2025.09.06 05:09 
 

Thank you for making such a great ea. I lost my entire balance of $150 on the first day of testing. Since then, I've been making over $100 a day for several weeks. There were a few risky moments during the trade, but I ultimately ended up with a profit.. So far, I'm very satisfied. Please tell me the information below InpStopLoss=530 Is S/L for individual positions or the entire position? InpLotPercent=0.00001 USEMOVETOBREAKEVEN=true WHENTOMOVETOBE=10.0 PIPSTOMOVESL=5.0 Mom_Sell=0.3 Mom_Buy=0.3 Can you explain the above?

goldkkim
377
goldkkim 2025.09.05 00:20 
 

After 4 weeks of live trading, the back testing is false. The actual trading does not work like back test. The DD with accumulating margins are very high. Minimum of $3000 with 1/500 leverage required. The EA is very smart. This EA is what I was looking for. The percentage of return is very high. To feel safe, I suggest $5000 for 0.01 lot with 1/500 leverage. Thanks for great EA...

Ka Sheung Ng
196
Ka Sheung Ng 2025.08.13 11:29 
 

The EA is suggested to add risk management tool to overcome extreme situation. Wait for the updates from the developer.

Filtrer:
Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.08.13 18:38
Thank you so much for your amazing five-star review—it truly means a lot!
I’m delighted to hear that “Cherma MT4” has been generating steady daily profits of around $75 for you, exactly as shown in our live, transparent results.
Our mission is to combine a powerful strategy with capital safety, supported by fast and direct customer service that guides you every step of the way.
If you’re a trader looking for a reliable tool to achieve consistent income, “Cherma MT4” is the perfect choice.
Wishing you even greater success ahead, and we’ll always be here to help you get the best possible results.
Wei Rui De
291
Wei Rui De 2025.08.13 06:20 
 

Thank you ...............................................................................................................................................

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.08.13 18:40
Thank you so much for your kind words—they truly mean a lot to me.
I believe that my clients’ success is my own success, which is why I make it a priority to be there for you every step of the way to ensure the EA runs at its best.
I’m very happy to hear that it’s now working flawlessly and that the profits have exceeded your expectations.
Feedback like yours motivates me to keep providing the best possible support and service.
Wishing you continued success and steady profits ahead.
SYED ASIF
64
SYED ASIF 2025.08.12 13:06 
 

Cherma MT4 is absolutely worth every penny! From day one, the experience has been outstanding. The EA works flawlessly, and the support from Hicham is truly next level. Whenever there was any issue with installation or setup, he responded quickly and guided me step-by-step until everything was running perfectly. I’ve tried many EAs before, but this one stands out for both its performance and the quality of support. The profits are consistent, and once configured, it runs smoothly without any issues. Even when it wasn’t installing at first, the support I received was exceptional—patient, helpful, and always focused on finding a solution. If you’re looking for a reliable EA that actually delivers results and comes with unmatched support, Cherma MT4 is definitely the one to get. 100% worth it and highly recommended!

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.08.14 22:33
Thank you so much for this outstanding review and your kind words!
I’m truly glad that you’ve found your experience with Cherma MT4 exceptional from day one — both in terms of performance and support.
A great deal of effort went into developing this Expert Advisor to run smoothly, deliver consistent results, and be backed by fast, effective customer support for all users.
I’m happy to know you’re satisfied with the profits and stable performance, and that our step-by-step support helped you overcome any challenges.
Wishing you even more success and steady profits, and thank you for your trust!
Fairytale88
79
Fairytale88 2025.08.12 09:26 
 

It works nothing like the backtest. The drawdown is huge with pure DCA exit and the SL doesnt work. I have a position stuck for 2 days paying swaps. The EA doesnt even do a stop loss. I was told the SL works on market reading by the support. WOWWW. Take profit for price difference of 20-30 cents each time, even with 0.2 lots, i get around 4 dollars only and sometimes negative due to slippage. It just doesnt work for that kind of risk and reward. The AI is nothing but just trend to decide to place buy or sell stop. If it hits, it is just working on momentum to get that 20-30cents. Beware the EA is a scam

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.08.12 11:02
Thank you for sharing your opinion. Initially, this review was posted quickly without contacting us or trying to identify the actual cause of the issue.
After reaching out to you, we discovered that the recommended default lot size (0.01) had been changed to a much larger 0.23 lot, which significantly increased the risk and led to the loss. The Expert Advisor itself is performing very well, and anyone can verify this through our public live account with full transparency: Real account: Exness-Real12
ID: 39120530
Investor Password: 111@Meta This account is traded with real capital in live market conditions, and you can follow its performance in real time to see the results for yourself.
Many clients are achieving excellent profits with this bot when using the recommended safe settings, and we are always ready to provide full support to any user before they judge its performance. Our goal is complete transparency and delivering a professional trading tool that has already proven its effectiveness. We encourage traders to check the real results and follow the recommended configuration before relying on a quick, individual review.
Shanehq
29
Shanehq 2025.08.06 15:01 
 

EA blew my account in less than a week.

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.08.06 18:52
I'm truly grateful for your kind words and your valuable 5-star review. It’s a great pleasure to know that the Expert Advisor has consistently delivered solid results for you. Transparency and reliability are top priorities for me, and I’m glad that resonated with you. Thank you for your trust and ongoing support — I’ll keep working hard to bring even more value. Much appreciation and respect!
Ofek1249
31
Ofek1249 2025.08.05 08:25 
 

For anyone looking for an efficient and reliable bot that knows how to generate income. You have come to the right place. In addition to the success of the bot, the help and support during the process were the best I have ever encountered from any other developer. Thank you very much Hicham for helping me succeed. I really appreciate it, and those who don't try miss the opportunity to be successful.

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.08.05 17:00
Your words truly made my day and gave me great motivation to keep going. I’m deeply grateful for your trust and for this amazing feedback. Your success is my true goal, and it brings me great joy to see the tools I’ve built helping others achieve their ambitions. Thank you so much for your generous support — I promise to keep delivering the very best. Much respect and appreciation to you, and I wish you continued success and growth!
Mario Bellanco Vaquero
385
Mario Bellanco Vaquero 2025.07.23 12:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.07.23 19:18
I am happy to hear these words. I wish you permanent profit. It is the result of several months of programming and more than four years of experience in gold trading.
Répondre à l'avis