EA Forex Scalper

EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD.

Signaux

Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix.

Prochain prix : $599.99

Disponible pour MT4 et MT5

Combo recommandé : À utiliser de préférence avec EA US30 Scalper et Nasdaq Algo pour une diversification optimale des investissements.

MT5


Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage.

Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire.

Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop.

Cet EA fonctionne sur comptes réels depuis plus de 6 mois, avec des performances constantes.

Il a également été backtesté avec 10 à 20 ans de données historiques, avec de bons résultats.

Réglages compatibles avec le trading de firmes de financement (prop firms)

Inclut un filtre horaire et un filtre d’actualités


Recommandations :

Paires : EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Timeframe : H1

Compatible avec tous types de comptes (Raw ou Standard)

Courtier recommandé : ICM Standard ou Raw

Assistance à distance gratuite pour l’installation

À utiliser sur un VPS pour un fonctionnement 24/7

Fonctionne avec tout effet de levier (minimum 1:30)

Commencez par un compte démo

Aucune exigence de dépôt minimum, mais $100 recommandé


À noter :

Cet EA n’utilise pas ChatGPT, ni IA, ni autres technologies fictives.

Il ne garantit pas 100% de gain ni de profits linéaires.

En tant que développeur réel, j’utilise des comptes réels et les pertes ponctuelles font partie du processus.

Merci d’évaluer l’EA sur une période minimale de 3 à 6 mois.




Produits recommandés
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Plus de l'auteur
