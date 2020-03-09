EA Forex Scalper
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Version: 1.0
- Activations: 10
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD.
Disponible pour MT4 et MT5
Combo recommandé : À utiliser de préférence avec EA US30 Scalper et Nasdaq Algo pour une diversification optimale des investissements.
Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage.
Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire.
Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop.
Cet EA fonctionne sur comptes réels depuis plus de 6 mois, avec des performances constantes.
Il a également été backtesté avec 10 à 20 ans de données historiques, avec de bons résultats.
Réglages compatibles avec le trading de firmes de financement (prop firms)
Inclut un filtre horaire et un filtre d’actualités
Recommandations :
Paires : EURUSD, USDJPY, GBPUSD
Timeframe : H1
Compatible avec tous types de comptes (Raw ou Standard)
Courtier recommandé : ICM Standard ou Raw
Assistance à distance gratuite pour l’installation
À utiliser sur un VPS pour un fonctionnement 24/7
Fonctionne avec tout effet de levier (minimum 1:30)
Commencez par un compte démo
Aucune exigence de dépôt minimum, mais $100 recommandé
À noter :
Cet EA n’utilise pas ChatGPT, ni IA, ni autres technologies fictives.
Il ne garantit pas 100% de gain ni de profits linéaires.
En tant que développeur réel, j’utilise des comptes réels et les pertes ponctuelles font partie du processus.
Merci d’évaluer l’EA sur une période minimale de 3 à 6 mois.