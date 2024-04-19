ReTest Histogram mr

Indicateur Crypto_Forex "ReTest Histogram" pour MT4, pas de repeinture.





- L'indicateur ReTest_Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction de la tendance principale après le nouveau test d'un niveau S/R fort.

- L'histogramme ReTest peut être en 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière.

- Une fois que vous voyez des colonnes d'histogramme consécutives stables de la même couleur, cela signifie qu'une nouvelle tendance a lieu.

- Le signal ReTest est une colonne avec une couleur opposée dans l'histogramme et la colonne suivante avec la couleur de la tendance (voir les images).

- L'indicateur a des alertes mobiles et PC intégrées.





COMMENT UTILISER l'indicateur :

- pour les signaux d'ACHAT : histogramme vert continu stable (tendance haussière) + 1 colonne rouge sur l'histogramme (retest) + 1 colonne verte (ouvrir une transaction longue ici).

- pour les signaux de VENTE : histogramme rouge continu et stable (tendance à la baisse) + 1 colonne verte sur l'histogramme (retest) + 1 colonne rouge (ouverture d'une position courte ici).





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.