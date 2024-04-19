ReTest Histogram mr
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Mise à jour: 19 avril 2024
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "ReTest Histogram" pour MT4, pas de repeinture.
- L'indicateur ReTest_Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction de la tendance principale après le nouveau test d'un niveau S/R fort.
- L'histogramme ReTest peut être en 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière.
- Une fois que vous voyez des colonnes d'histogramme consécutives stables de la même couleur, cela signifie qu'une nouvelle tendance a lieu.
- Le signal ReTest est une colonne avec une couleur opposée dans l'histogramme et la colonne suivante avec la couleur de la tendance (voir les images).
- L'indicateur a des alertes mobiles et PC intégrées.
COMMENT UTILISER l'indicateur :
- pour les signaux d'ACHAT : histogramme vert continu stable (tendance haussière) + 1 colonne rouge sur l'histogramme (retest) + 1 colonne verte (ouvrir une transaction longue ici).
- pour les signaux de VENTE : histogramme rouge continu et stable (tendance à la baisse) + 1 colonne verte sur l'histogramme (retest) + 1 colonne rouge (ouverture d'une position courte ici).
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.