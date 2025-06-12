Pure AI MT4

Conseiller de trading unique pour la paire EURUSD
Il repose sur une architecture dans laquelle chaque décision de trading n'est pas prise par un algorithme monolithique, mais résulte de l'interaction de blocs logiques indépendants : filtres d'indicateurs, conditions d'entrée, de sortie et règles de contrôle.

IMPORTANT ! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide d'installation et les instructions de configuration.

Caractéristiques principales : modularité et flexibilité
Ce conseiller est implémenté sous la forme d'un ensemble de composants interchangeables et configurables :
Blocs d'indicateurs : analyse à l'aide de divers indicateurs techniques. Pour la paire EURUSD, les éléments suivants sont utilisés par défaut :
Moyennes mobiles (MM) : pour déterminer la direction de la tendance principale ;
Indicateur RSI ou MACD (sélectionné par l'utilisateur) : comme déclencheur pour confirmer le point d'entrée ;
Règles d'entrée et de sortie : définies comme un ensemble de conditions logiques (par exemple : « tendance haussière » + « RSI inférieur à 30 » = signal d'achat).
Filtres et modules supplémentaires : vous permettent d'ajouter des limites de temps, de filtrer la volatilité, de contrôler les spreads, etc.

Adaptation intelligente pour la paire EUR/USD
La paire EUR/USD se caractérise par une forte liquidité, une volatilité modérée et des phases de tendance changeantes. Pour une gestion efficace de cette paire, le conseiller propose :
Un ajustement dynamique de la sensibilité des indicateurs (par exemple, les périodes de moyenne mobile, les niveaux RSI et MACD).
La ​​possibilité de choisir les unités de temps d'analyse : la tendance peut être déterminée sur H1 et les signaux peuvent être confirmés sur M15.
L'intégration d'un module d'évaluation de la volatilité vous permet d'ignorer les faux signaux en cas de forte expansion du range.

Exigences minimales et recommandations
Je recommande RoboForex : Comptes avec le code de parrainage « dtas ». Spread à partir de 0 / Remboursement de commission jusqu'à 85 %.
Dépôt initial minimum : 100 $.
Échelle de temps : H1.
Levier d'au moins 1:100, recommandé : 1:500.
Type de compte : Couverture. Utilisez un VPS pour faire fonctionner l'EA 24h/24 et 7j/7 (obligatoire).

Avantages :
Extensibilité : ajout de nouveaux indicateurs ou filtres, sans modifier la logique de base.
Flexibilité : configuration séparée de chaque composant de la stratégie.
Testabilité : backtests isolés de chaque chaîne logique.
Fiabilité : réduction de la suroptimisation grâce aux tests indépendants des blocs.


Avis 1
LD1899
26
LD1899 2025.06.21 10:57 
 

expert with great promises, 1 week that I use it and it has brought good results. I recommend everyone to buy this and the other products. Seller always available usually responds by the end of the day to all questions support also from the community.

