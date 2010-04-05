Titan Breaker MT4

À propos de TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA est un système de trading avancé développé en combinant les stratégies principales de trois EAs différents conçus pour US30 et NASDAQ. Il a été affiné et amélioré pour créer une nouvelle stratégie à long terme.

Le système est conçu pour atteindre un taux de réussite d’environ 60 à 70 %. Toutefois, il se concentre sur des trades avec un ratio risque/rendement élevé. Cela permet de limiter les petites pertes tout en maximisant les gros profits, en profitant des mouvements majeurs du marché et en optimisant les gains par trade.





Caractéristiques principales

* Pas de Martingale

* Pas de stratégie de grille

* Stop loss fixe de 70 pips par trade

* Trois stratégies de trading différentes au choix

* Option d’ouvrir 1, 2 ou 3 trades par signal

* Paires recommandées : US30 et NAS100 (USTEC)

* Peut également être utilisé avec d’autres paires telles que XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, etc. (support à venir)





Paramètres recommandés

Configuration principale :

* Paires : US30 et NAS100 (USTEC)

* Temporalité : M15 (fonctionne bien de M10 à H1)

* Type de compte : Tout type (Recommandé : courtier IC Markets)

* Solde minimum : Quelconque (Recommandé : à partir de 500 $)





Configuration optionnelle :

* Paire : XAUUSD

* Temporalité : H1

* Type de compte : Tout type (Recommandé : courtier IC Markets)

* Solde minimum : Quelconque (Recommandé : à partir de 500 $)

* Remarque : Cet EA n’est pas spécialement conçu pour XAUUSD comme TrendX, Golden Blitz ou Gold Trend Scalping. Par conséquent, la taille de lot par défaut est fixée à 0,01 pour toutes les positions XAU.





Avertissement sur les risques

* Veuillez bien comprendre les risques avant d’acheter et d’utiliser cet EA

* Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L’EA peut également entraîner des pertes

* Les backtests affichés (par exemple dans les captures d’écran) sont fortement optimisés et peuvent ne pas refléter les performances réelles en trading live