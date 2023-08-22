Price Action Trader EA mz

PRICE ACTION TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche Price Action !

Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles !

L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action de prix puissant - PinBar !

Price Action Trader EA est un très bon investissement - il fonctionnera des années et des années pour vous, tous les Set_files ont une espérance mathématique positive !

Utilisez les fichiers Set de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA.(v25_11)

Fonctionnalités de l'EA :
- L'EA peut fonctionner sur 7 paires simultanément - les Set_files correspondants vous attendent dans la section « Commentaires ».
- Le système ne gaspille pas d'argent pour des commissions élevées comme de nombreux scalpers.
- Aucune exigence de spread serré - EA peut être utilisé sur n'importe quel compte.
- Le système n'utilise AUCUNE méthode de grille dangereuse.
- EA a une gestion de l'argent à intérêt composé intégrée par défaut.
- Chaque transaction a SL et TP qui ne sont pas visibles pour le courtier.
- SL et TP sont dynamiques - ils peuvent s'adapter à la volatilité du marché par défaut.
- Le mode de compensation est disponible dans les paramètres EA.
- Les filtres Tendance, Oscillateur et Jour sont intégrés.
- Paires de trading : AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.
- Période de temps : D1.
- Heure de fonctionnement : EA recherche des opportunités d'entrée à la fin de la bougie D1. Si le système n'a pas défini d'ordres après la formation de la bougie du jour (sur la période D1), cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.

Comment installer :
- Ouvrir 7 graphiques recommandés :
AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.
- Sélectionnez la période D1 sur chaque graphique.
- Attachez Expert Adviser à chaque graphique.
- Appliquez le "Set_file" correspondant à EA (obtenez Set_files dans la section "Commentaires" sur cette page).(v25_11)
-Le robot fait tout automatiquement - il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser le PC fonctionner 24h/24 et 7j/7 (OU d'utiliser simplement VPS au lieu du PC).
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.
