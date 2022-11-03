Martini EA est un conseiller expert en trading Forex avec un historique de compte en direct de 2 ans, conçu spécialement pour le trading de paires de devises sélectionnées. Il s'agit d'un scalper à intervalle de temps de 5 minutes et sa stratégie est basée sur des périodes de trading à faible volume, il négocie la nuit pendant quelques heures lorsque le volume est faible et qu'il n'y a pas de nouvelles afin de maximiser sa précision et de minimiser le risque.

Version MT5

Prix à durée limitée de seulement 499 $ | Prix suivant 599 $

***Achetez Martini EA MT4 et vous pourriez obtenir SafeGold Scalping EA et W Drive Forex AI Pro gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails !

Caractéristiques principales

Maîtrise du marché des changes la nuit : « Martini EA » s'épanouit dans les heures calmes et à faible volume de la nuit. Pendant que les autres se reposent, notre EA travaille dur, tirant parti des caractéristiques uniques du marché des changes pendant les fenêtres de trading optimales.

Scalping Excellence : Fonctionnant exclusivement pendant la nuit sur une période de 5 minutes, cet EA est votre ticket pour un scalping rapide et précis des paires de devises. Profitez des moments calmes et riches en profits lorsque le soleil se couche.

Précision avec les ordres en attente : nous maîtrisons l'art de la précision avec les ordres en attente. Lorsque le monde est calme, notre EA veille à ce que vous soyez toujours au point avec les entrées et les sorties, ne laissant rien au hasard.

Magie de réservation de bénéfices cachés : notre mécanisme de réservation de bénéfices cachés continue de briller pendant ces périodes de faible volume. Regardez vos bénéfices grimper en flèche alors qu'il verrouille habilement les gains pendant que vous dormez.

Expertise FX : « Martini EA » a été conçu sur mesure pour libérer le potentiel caché du trading Forex de nuit.

Intelligence du réseau neuronal : améliorez votre trading grâce à l'IA. Notre réseau neuronal s'adapte et apprend à partir des données du marché, garantissant ainsi que notre stratégie reste extrêmement précise dans toutes les conditions.

Historique des performances en direct : Nous avons joint un signal de trading en direct. Nos résultats parlent d'eux-mêmes.

Optimisation des données réelles : nous avons affiné notre stratégie avec des données de ticks réelles, afin qu'elle soit prête à être utilisée pendant les heures calmes de la nuit.

Gestion stricte des risques : Votre sécurité est notre priorité. Nous utilisons un plan de gestion des risques strict, même pendant les séances nocturnes paisibles.

Zone sans actualité : Oubliez les fluctuations du marché causées par les événements d'actualité. Nous négocions dans une zone tranquille sans actualité, offrant une stabilité accrue.

Tradez en toute confiance avec « Martini EA » pendant la nuit et transformez les heures calmes en heures rentables.

Recommandations

Période : M5.

Paires : GBPUSD, AUDUSD, EURUSD, NZDUSD et USDCHF uniquement.

Capital minimum : 500 $.

Courtiers : ICMarkets, Tickmill, RoboForex et tous les autres courtiers à faible spread avec une exécution rapide.

VPS : Recommandé

Paramètres : Pré-optimisé et testé sur plusieurs courtiers : il suffit de brancher et de jouer sur les graphiques respectés, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

Je vous conseille vivement de me contacter immédiatement après l'achat, au cas où vous auriez besoin de mon assistance personnelle ou pour tout type d'aide nécessaire.

Points importants

Conseils sur la carte : examinez attentivement les informations sur la carte et les captures d'écran fournies pour obtenir des instructions détaillées.

Compatibilité des entreprises d'accessoires : Entièrement compatible avec toutes les exigences des entreprises d'accessoires.

Adaptation au marché : nos EA sont régulièrement mis à jour et optimisés pour s'adapter aux conditions changeantes du marché, garantissant ainsi une fiabilité et une cohérence à long terme. Pour un backtesting précis, utilisez le testeur de stratégie MT5 avec 4 à 5 mois de données historiques, reflétant les dernières tendances du marché.

Aucun fichier défini n'est requis.

Informations utiles

À propos du développeur



Fort de plus d'une décennie d'expérience dans le trading sur le Forex et l'or, j'ai commencé mon parcours en tant que trader et j'ai depuis consacré ma carrière au développement de conseillers experts. Mon objectif est d'automatiser le processus de trading, le rendant transparent et efficace pour les traders de tous niveaux.