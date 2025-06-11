NEXON Ai
- Hicham Chergui
- Version: 1.6
- Mise à jour: 30 juin 2025
NEXON – Expert Advisor de Scalping pour l’Or propulsé par l’IA (XAUUSD M5)
NEXON est un Expert Advisor avancé et 100% automatisé, conçu pour le trading de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M5. Grâce à l’Intelligence Artificielle, l’apprentissage automatique et les réseaux neuronaux, il s’adapte continuellement au marché pour prendre des décisions rapides et précises.
Caractéristiques clés :
-
Cœur basé sur l’IA et le Machine Learning
-
Architecture neuronale intelligente
-
Moteur de scalping ultra-rapide
-
Système de filtrage intelligent
-
Trading totalement automatisé
Performances vérifiées :
live signal : myfxbook.com/portfolio/nexon-ai/11571126#browserListData
To know the results of the consultant, please contact me so I can send them to you.
Telegram : t.me/EANEXON or t.me/NEXONEA
Conditions requises :
-
Solde minimum : 300 $
-
Recommandé : 500 $+
-
Période : M5
-
Instrument : XAUUSD
-
Plateforme : MetaTrader 4
-
Comptes compatibles : ECN, Standard, Cent
-
Telegram : t.me/EANEXON or t.me/NEXONEA
-
Pourquoi choisir NEXON :
-
Résultats vérifiés et transparents
-
Pas de devinettes – analyses par IA
-
Apprentissage continu
-
Idéal pour traders débutants ou pros
