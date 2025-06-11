NEXON Ai

3.25

NEXON – Expert Advisor de Scalping pour l’Or propulsé par l’IA (XAUUSD M5)


NEXON est un Expert Advisor avancé et 100% automatisé, conçu pour le trading de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M5. Grâce à l’Intelligence Artificielle, l’apprentissage automatique et les réseaux neuronaux, il s’adapte continuellement au marché pour prendre des décisions rapides et précises.

Caractéristiques clés :

  •  Cœur basé sur l’IA et le Machine Learning

  •  Architecture neuronale intelligente

  •  Moteur de scalping ultra-rapide

  •  Système de filtrage intelligent

  •  Trading totalement automatisé

Performances vérifiées :

live signal : myfxbook.com/portfolio/nexon-ai/11571126#browserListData

To know the results of the consultant, please contact me so I can send them to you.

Telegram : t.me/EANEXON  or t.me/NEXONEA

Conditions requises :

  •  Solde minimum : 300 $

  •  Recommandé : 500 $+

  •  Période : M5

  •  Instrument : XAUUSD

  •  Plateforme : MetaTrader 4

  •  Comptes compatibles : ECN, Standard, Cent

    • Telegram : t.me/EANEXON  or t.me/NEXONEA

Pourquoi choisir NEXON :

  • Résultats vérifiés et transparents

  • Pas de devinettes – analyses par IA

  • Apprentissage continu

  • Idéal pour traders débutants ou pros


Avis 5
zp152093
644
zp152093 2025.06.17 11:12 
 

GOOD

Mario Bellanco Vaquero
385
Mario Bellanco Vaquero 2025.06.12 15:27 
 

El desarrollador es comunicativo y ayuda en todo lo posible. Me ha proporcionado un preset de bajo riesgo para una cuenta de 200€ y me promete 30 dias de garantia para reponerme la cuenta si cae.. ha realizado 4 operaciones por el momento con 7€ de profit. de momento el EA funciona como prometen los tests.

Filtrer:
Jarek Jóźwiak
80
Jarek Jóźwiak 2025.09.08 15:14 
 

I confirm, the real market behaves completely differently. In the test, there are many positions, short ones, everything looks good, a nice profit, but on a real account, several positions a day with minimal profit, and if you open a position that doesn't make money, it duplicates it over and over, ruining your account. It's a crap EA, no AI.

Dmitrii Castravet
694
Dmitrii Castravet 2025.08.19 13:06 
 

Be aware. on real market is not even close what tester shows. In his live account show more trade than with exact same setting on vps platform. DD is very high especialy in news . Soehoe forum he would sell for 20 usd.

Hamid Nikniyat
87
Hamid Nikniyat 2025.06.24 18:42 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.06.24 18:55
Thank you for choosing NEXON AI Expert Advisor. I hope to live up to your expectations and I am always committed to developing it.
zp152093
644
zp152093 2025.06.17 11:12 
 

GOOD

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.06.17 11:59
Thanks bro
Mario Bellanco Vaquero
385
Mario Bellanco Vaquero 2025.06.12 15:27 
 

El desarrollador es comunicativo y ayuda en todo lo posible. Me ha proporcionado un preset de bajo riesgo para una cuenta de 200€ y me promete 30 dias de garantia para reponerme la cuenta si cae.. ha realizado 4 operaciones por el momento con 7€ de profit. de momento el EA funciona como prometen los tests.

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.06.16 14:51
Thank you, I am very happy with your words
