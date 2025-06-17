Dynamic Pips MT4

🎉 Promotion spéciale pour Dynamic Pips EA ! 🎁 Offre à durée limitée :

Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du pétrole.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine continue sans solution en vue, alimentant une instabilité géopolitique persistante.

Le nationalisme économique est en hausse, tandis que la coopération internationale s'effondre.

Les chaînes d’approvisionnement restent fragiles, et les pressions inflationnistes s’aggravent dans les principales économies.

Les marchés financiers sont plus vulnérables et imprévisibles que jamais. Avez-vous vraiment préparé votre stratégie de trading pour faire face à cette nouvelle réalité ?

Le Dynamic Pips EA a été conçu spécifiquement pour aider les traders à prospérer dans un marché volatil et incertain. Il s’appuie sur trois piliers essentiels :

diversification, protection du capital, et personnalisation avancée.

Vous avez besoin d’un système qui, mais qui. Vous avez également besoin d’une, capable delorsque les hypothèses de marché initiales échouent. Et surtout, vous avez besoin d’unepour personnaliser la stratégie en fonction deet de votre

1. Diversification via le trading multi-devises :

Au lieu de concentrer le risque sur quelques paires, le Dynamic Pips EA exécute des transactions actives sur plus de 10 paires majeures et mineures. Cette couverture étendue augmente les opportunités d’entrée tout en réduisant la dépendance à un seul marché. En période d’instabilité globale — quand une devise est affectée par des décisions politiques, sanctions ou annonces économiques — cette diversification contribue à lisser les performances et à découvrir des gains potentiels sur d’autres marchés plus stables ou en tendance.

2. Système intelligent de stop-loss par groupe :



Le Dynamic Pips EA introduit un mécanisme unique de stop-loss basé sur les pips par groupe, qui ferme toutes les positions d’un groupe lorsqu’un seuil de perte prédéfini est atteint. Cela permet de limiter les pertes incontrôlées et de préserver le capital lorsque l’analyse initiale échoue. Le système est personnalisé pour chaque paire de devises, ce qui le rend adaptable à leur volatilité propre.

3. Flexibilité maximale grâce à une personnalisation approfondie :



Chaque trader a ses propres préférences : tolérance au risque, paires favorites, gestion des trades, stratégie globale.

Le Dynamic Pips EA permet un contrôle total sur ses paramètres internes : fiabilité des signaux, fréquence de trading, exposition au risque par paire, direction des trades, et bien plus. Que vous soyez un trader prudent focalisé sur la préservation du capital ou un scalpeur à haute fréquence cherchant à exploiter les micro-mouvements, le système peut être entièrement ajusté à votre philosophie de trading.

Ces trois caractéristiques font du Dynamic Pips EA un outil puissant, adaptable et centré sur le trader — vous permettant de naviguer dans la volatilité au lieu d'en être victime.









Spécifications

Nom Dynamic Pips Version 2.1 Plateforme MT4, MT5 Stratégies de trading Momentum, zones d’offre et de demande, retracement de Fibonacci, intelligence artificielle Paires recommandées AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF Unité de temp M5 EA mono-symbole Oui (un graphique par symbole) Takeprofit Oui (avec trailing stop) Stoploss Oui (fixe) Grille (Grid) Optionnel Martingale Optionnel Gestion du risque 1. Arrêt des entrées / clôture des positions en cas de drawdown défini

2. Stop-loss par groupe lorsque l’hypothèse initiale échoue Contrôle total Filtres de signaux, fréquence de trading, direction, gap, TP, SL, volume, distribution du risque, conditions de clôture, etc.





Capital minimum recommandé : 1000 $

Suggestions de portefeuille selon la taille du compte :

$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

$2500 ou plus : Les 11 paires supportées — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Ces recommandations sont basées sur les fichiers préconfigurés fournis dans : "Dynamic Pips EA: Installation File".



