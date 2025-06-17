Dynamic Pips MT4

5

🎉 Promotion spéciale pour Dynamic Pips EA !

🎁 Offre à durée limitée :
20 % de réduction sur Dynamic Pips EA — maintenant à seulement 960 USD, avec 8 activations incluses.

🎁 De plus :
• Recevez une copie gratuite de Boring Pips EA (version MT4 ou MT5) si vous ne la possédez pas encore.
10 % de réduction supplémentaire si vous êtes déjà client.

Dépêchez-vous !
Offre limitée aux 10 premiers acheteurs ou jusqu’au 15 octobre, selon la première échéance atteinte.

Pour plus d’informations, laissez-moi simplement un message.

  • Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux.
  • Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du pétrole.
  • La guerre entre la Russie et l’Ukraine continue sans solution en vue, alimentant une instabilité géopolitique persistante.
  • Le nationalisme économique est en hausse, tandis que la coopération internationale s'effondre.
  • Les chaînes d’approvisionnement restent fragiles, et les pressions inflationnistes s’aggravent dans les principales économies.

Les marchés financiers sont plus vulnérables et imprévisibles que jamais. Avez-vous vraiment préparé votre stratégie de trading pour faire face à cette nouvelle réalité ?
Dans cette période agitée, les traders ont besoin de plus que des stratégies classiques.
Vous avez besoin d’un système qui ne dépend pas uniquement des grands mouvements sur quelques paires de devises, mais qui génère des profits réguliers sur un large éventail d’opportunités. Vous avez également besoin d’une meilleure gestion du risque, capable de limiter intelligemment les pertes lorsque les hypothèses de marché initiales échouent. Et surtout, vous avez besoin d’une flexibilité totale pour personnaliser la stratégie en fonction de votre style de trading et de votre tolérance au risque.
Le Dynamic Pips EA a été conçu spécifiquement pour aider les traders à prospérer dans un marché volatil et incertain. Il s’appuie sur trois piliers essentiels :
diversification, protection du capital, et personnalisation avancée.

1. Diversification via le trading multi-devises :

Au lieu de concentrer le risque sur quelques paires, le Dynamic Pips EA exécute des transactions actives sur plus de 10 paires majeures et mineures. Cette couverture étendue augmente les opportunités d’entrée tout en réduisant la dépendance à un seul marché. En période d’instabilité globale — quand une devise est affectée par des décisions politiques, sanctions ou annonces économiques — cette diversification contribue à lisser les performances et à découvrir des gains potentiels sur d’autres marchés plus stables ou en tendance.

2. Système intelligent de stop-loss par groupe :

Le Dynamic Pips EA introduit un mécanisme unique de stop-loss basé sur les pips par groupe, qui ferme toutes les positions d’un groupe lorsqu’un seuil de perte prédéfini est atteint. Cela permet de limiter les pertes incontrôlées et de préserver le capital lorsque l’analyse initiale échoue. Le système est personnalisé pour chaque paire de devises, ce qui le rend adaptable à leur volatilité propre.

3. Flexibilité maximale grâce à une personnalisation approfondie :

Chaque trader a ses propres préférences : tolérance au risque, paires favorites, gestion des trades, stratégie globale.
Le Dynamic Pips EA permet un contrôle total sur ses paramètres internes : fiabilité des signaux, fréquence de trading, exposition au risque par paire, direction des trades, et bien plus. Que vous soyez un trader prudent focalisé sur la préservation du capital ou un scalpeur à haute fréquence cherchant à exploiter les micro-mouvements, le système peut être entièrement ajusté à votre philosophie de trading.
Ces trois caractéristiques font du Dynamic Pips EA un outil puissant, adaptable et centré sur le trader — vous permettant d’anticiper l’incertitude du marché au lieu d’en être victime.


Consultez le guide d’installation et des paramètres du Dynamic Pips EA ici : Dynamic Pips Input & Installation Guide

Fichier de configuration du Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File 

Version MT5 disponible: MT5

Autres produits et performances de trading en direct: Live signals


Spécifications

 Nom

 Dynamic Pips

 Version

 2.1

 Plateforme

 MT4, MT5

 Stratégies de trading

 Momentum, zones d’offre et de demande, retracement de Fibonacci, intelligence artificielle

 Paires recommandées

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Unité de temp

 M5

 EA mono-symbole

 Oui (un graphique par symbole)

 Takeprofit

 Oui (avec trailing stop)

 Stoploss

 Oui (fixe)

 Grille (Grid)

 Optionnel

 Martingale

 Optionnel

 Gestion du risque

 1. Arrêt des entrées / clôture des positions en cas de drawdown défini
 2. Stop-loss par groupe lorsque l’hypothèse initiale échoue
 Contrôle total  Filtres de signaux, fréquence de trading, direction, gap, TP, SL, volume, distribution du risque, conditions de clôture, etc.


Capital minimum recommandé : 1000 $
Suggestions de portefeuille selon la taille du compte :

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 ou plus : Les 11 paires supportées — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Ces recommandations sont basées sur les fichiers préconfigurés fournis dans : "Dynamic Pips EA: Installation File".


- Il est fortement recommandé d’effectuer des backtests avec des données de qualité provenant de fournisseurs tiers comme Tick Data Suite ou Tick Story.

Pour toute question ou retour sur le Dynamic Pips EA, n’hésitez pas à m’envoyer un message privé.



Avis 2
Petr Tesnar
533
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

